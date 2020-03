Experts geven tips in webreeks: "Met ademhalingsoefeningen blijf je kalm in moeilijke situaties” Roxanne Wellens

24 maart 2020

15u56 0 Psycho Ademhalingsoefeningen en meditatie waren zelden actueler. Misschien doe je aan yoga of sport je elke dag een beetje. Maar onderneem je ook al iets om je hoofd gezond te houden? Belgische s tart-up moonbird biedt vanaf deze week elke dag een gratis, live webinar aan om je mentale welzijn te onderhouden.

Tijdens elke livestream geeft een andere expert uitleg over hoe we de rust in ons hoofd kunnen bewaren. Zo is Prof. Steven Laureys, de bekende neuroloog en schrijver van het ‘No-nonsense meditatieboek’, aankomende donderdag te gast. Met dit initiatief hoopt moonbird de komende psychologische weerslag van de lockdown in te dijken. Vanavond zal Lieven Van Linden zijn tips delen. Hij is expert in fysieke uitdagingen en het effect daarvan op de geest.

“We zitten allemaal thuis, alleen of met onze geliefden, en we moeten het nog wel minstens drie weken volhouden", zegt Stefanie Broes, die het project op poten zette. “Voorlopig lezen we en doen we klusjes in huis, of we houden videogesprekken met vrienden. Maar de verveling zal toeslaan en daarbij komt ook veel frustratie kijken. Het is bewezen dat ademhalingsoefeningen een kalmerend effect op ons hebben tijdens moeilijke situaties.”

Wat kan je verwachten? Vooral ontspanningstechnieken, zowel voor de ervaren als de beginnende mediteerder. “We willen die technieken breed toegankelijk maken voor iedereen die er nood aan heeft", zegt Broes. “Elke week gaan we dieper op de materie in.” De webinar kan je elke weekdag om 18u volgen. Om de link voor de lifestream te ontvangen, kan je je inschrijven op de nieuwsbrief van moonbird via moonbird.life/livestream.