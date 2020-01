Eva Daeleman haalt miskraam uit taboesfeer: "We moeten dit verdriet dringend au sérieux nemen” Liesbeth De Corte

08 januari 2020

17u10 1 Psycho “Ik voelde me ontzettend eenzaam. Alsof ik op een eiland zat”, vertelde Eva Daeleman over haar miskraam. Ze is één van de vele vrouwen die na zo’n verlies getroffen wordt door een emotionele aardbeving, maar er niet meteen over durft te praten. Hoog tijd om het taboe uit de wereld te helpen.

“Wij hebben een miskraam ­gehad”, vertelde de ex-Eén-omroepster in haar podcast. “Op het moment dat het gebeurde, voelde ik mij ontzettend eenzaam. Alsof je op een eiland zit. Omdat je denkt dat er weinig mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. Er wordt immers gewoon niet over gepraat, terwijl het volgens onze gynaecologe niet uitzonderlijk is. Toen wij daar met mensen uit onze omgeving over babbelden, kwamen er verhalen naar boven waar wij niks van wisten. Ik vond dat ­eigenlijk wel heftig.”

Het klinkt rouwexpert Manu Keirse alvast bekend in de oren. “1 op de 4 gekende zwangerschappen eindigt in een miskraam”, vertelt hij ons. “In totaliteit ligt dat aantal zelfs nog hoger. Als we rekening houden met vrouwen die nog niet eens weten dat ze in verwachting zijn, gokken we dat het misloopt bij 70%.”

Au sérieux

Statistisch gezien is een miskraam dus niet zo ongewoon. Maar dat wil niet zeggen dat het geen pijn doet. “De omgeving kan dat niet altijd vatten. In hun ogen was er immers nog geen baby. Soms had de mama in spe zelfs nog geen buikje ... Maar ouderschap begint niet met de conceptie of de geboorte van een kind, wel met het verlangen naar een kind”, verklaart Keirse. “Bovendien wordt een zwangerschap volledig anders beleefd dan pakweg in de jaren 50. Nu denken de meeste koppels weloverwogen na over het uitbreiden van hun gezinnetje. Een zwangerschap wordt gepland. Als het dan fout loopt, is dat ontzettend aangrijpend.”

Toch zijn lang niet alle reacties even fijngevoelig. ‘Ach ...’, klinkt het vaak. ‘Je bent nog jong. Je zal nog wel kansen krijgen.’ Goedbedoeld waarschijnlijk, maar volledig misplaatst. Keirse: “Zulke opmerkingen zijn voor de ouders een ontkenning van hun verdriet, beleving en emoties. We moeten die net au sérieux nemen.”

Schuldgevoelens

Uiteraard zijn er ook individuele verschillen. De ene zal z’n verdriet relatief snel een plaats kunnen geven, iemand anders sleept het een leven lang met zich mee. Maar over het algemeen is het verwerkingsproces nog een tikje anders bij mannen dan bij vrouwen. “De man heeft bij wijze van spreken een schat gedeponeerd die tot bevruchting heeft geleid. Een vrouw zal zich al snel afvragen: heb ik iets fout gedaan waardoor de foetus niet in mijn buik kon groeien? De biologische en mentale betrokkenheid van de vrouw is veel nauwer dan die van de man.”

Het resultaat: sommige vrouwen zitten opgezadeld met een schuldgevoel en het vertrouwen in hun lichaam is zoek. Ook Eva Daeleman worstelde ermee: “Er zit zo’n onzichtbaar ding in je buik waar je al maanden verliefd op bent en plots valt dat weg, ook al is het er nog niet. Dat is een groot gemis. Ik voelde mij ook gefaald in mijn vrouw-zijn, zelfs al heeft dat er niks mee te ­maken.”

“Die twijfels mag je niet onderschatten. Die kunnen zelfs nog een rol spelen bij de volgende zwangerschap”, waarschuwt Keirse. Net om die reden is het belangrijk dat vrouwen én mannen erover kunnen praten. Al erkent de expert dat het niet makkelijk is. “Wie getroffen wordt door zo’n verdriet, kan vaak de moed niet bijeenrapen om de omgeving in te lichten. Mijn advies? Kies slechts een aantal mensen uit met wie je een goede band mee hebt, zodat je af en toe je hart kunt uitstorten als dat nodig is.”

Heb je nog kinderen? Praat ook met hen over de situatie. “Vergelijk het met een kind dat leert lopen. Dat gebeurt meestal als het 1 of 1,5 jaar oud is. Maar heb je niet genoeg geoefend met je kleintje? Dan zal de uk nog niet kunnen rondwandelen als het 18 maanden oud is. Die redenering geldt ook voor emoties. Je moet erover babbelen voor de kinderen het goed en wel verstaan, zodat ze leren dat zaken als afscheid en verdriet ook bij het leven horen.”

Erkenning

Vaak helpt het de ouders ook als de baby erkenning krijgt. Een naam geven, de foto’s van de echo’s ophangen of de datum van het verlies blijven gedenken. “Het laatste wat je als vrienden of familieleden moet doen, is de situatie negeren of minimaliseren. Toon dat je er bent, dat je een luisterend oor wil bieden. Wil het koppel wat ruimte? Respecteer hun beslissing. Maar als ze willen dat hun kindje niet vergeten wordt, kan je het het best af en toe zelf ter sprake brengen en voorstellen of je iets kunt doen om te helpen. En het allerbelangrijkste: laat zien dat je alle begrip hebt.”