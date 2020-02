Engelse supermarktketen brengt pleisters in verschillende huidskleuren op de markt Roxanne Wellens

24 februari 2020

15u48

Bron: The Guardian 72 Psycho Vorig jaar ging de tweet van Dominique Apollon, een Afro-Amerikaan die eindelijk een pleister in zijn huidskleur had gevonden, viraal. Vanaf vandaag liggen er voor het eerst pleisters in verschillende huidtonen in de rekken bij Engeland’s grootste supermarktketen Tesco.

De keten ontwikkelde de pleisters nadat een van hun medewerkers de post van Apollon retweette. In die post schreef de 45-jarige Appollon - vicepresident bij ‘Race Forward’, een non-profitorganisatie die bewustzijn rond rassengelijkheid creëert - openhartig dat hij “zijn tranen moest inhouden” toen hij voor de eerste keer ooit een pleister opplakte in zijn eigen huidskleur. “Het was alsof ik ergens thuishoorde. Alsof ik werd gewaardeerd. Ik voelde ook verdriet voor mijn jongere zelf en miljoenen andere niet-blanke kinderen.”

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf Dominique Apollon(@ ApollonTweets) link

Pleisters een probleem? Als je blank bent misschien niet, maar Appollons tweet bracht een hele reeks reacties op gang die het tegendeel bewijzen. Sommige niet-blanke tweeters schreven dat ze zich voor het eerst bewust werden van hun ‘andere’ huidskleur toen ze een pleister opdeden als kind. Ook ‘Star Wars’-acteur John Boyega mengde zich in de kwestie en lichtte het gebrek aan gekleurde pleisters op de filmset toe.

Yep! On film sets where we get cuts alot, make up artists have to paint it brown to get you picture ready. John Boyega(@ JohnBoyega) link

De supermarktketen Tesco wil dat probleem aanpakken en verkoopt vanaf nu pleisters in verschillende huidskleuren. Het initiatief is misschien slechts een pleister op een open wonde, maar de gedachtegang erachter is dat niet. De plakkers, beschikbaar in een lichte, medium en donkere huidskleur, zouden de diversiteit van de samenleving beter weerspiegelen. “Als een van de grootste supermarkten in Engeland begrijpen we dat onze producten de diversiteit van onze klanten en collega’s moeten vertegenwoordigen”, zegt Nicola Robinson, hoofd van wellness bij Tesco. “We geloven dat onze nieuwe pleisters een belangrijke stap zijn in het op gang brengen van een beweging doorheen heel het land. Hopelijk treden andere bedrijven snel in onze voetsporen.” De pleisters worden goed onthaald bij het publiek, hoewel sommigen zich afvragen hoe ‘het zo lang heeft kunnen duren’.

Good - but long overdue - news!



Along with the recent arrival of flesh coloured tights, underwear, make-up and ballet shoes for those with darker skin, it’s easy to question ‘how on earth did it take so long?’ https://t.co/KIO6GhmbJ7 Kenneth Olumuyiwa Tharp CBE(@ KennethTharp) link

Pleisters in verschillende huidskleuren bestaan tot nu toe nog niet in België. Je kan wel een Nederlandse variant bestellen: ‘Het grotere verband’ pleisters. Dat zijn gemengde doosjes van 24 pleisters in verschillende huidskleuren. De kleuren van de pleisters zitten willekeurig door elkaar. Daarmee willen de makers een boodschap van gelijkheid uitdragen.