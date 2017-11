Elke vorm van seksuele intimidatie is schadelijk (dus ook sms'jes) TK

Élke vorm van seksuele intimidatie kan psychologische schade teweegbrengen, of die nu verbaal of fysiek is. Dat is de conclusie van een onderzoek in de International Journal of Public Health, dat middenin de #MeToo-storm gepubliceerd wordt.

Dat ongewenste seksuele sms'jes, zoals die waarvan Bart De Pauw beschuldigd wordt, niet in dezelfde categorie vallen als de daden van pakweg Weinstein. Dat hoor je vandaag veel mensen zeggen. Maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat die ballon niet helemaal opgaat. Ook niet-fysieke seksuele intimidatie vergt een psychologische tol, en brengt symptomen van angst, depressie, een negatief zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen met zich mee.

Het onderzoek, dat net vandaag gepubliceerd werd, werd uitgevoerd onder leiding van Leif Edward Ottesen Kennair, professor in de psychologie aan de Norwegian University of Science and Technology. Hij ondervroeg meer dan 3.000 studenten over hun ervaringen met seksuele intimidatie, en peilde daarbij ook naar hun mentale welzijn. Hij voerde die enquête twee keer uit: een keer in 2007 en opnieuw in 2014.

Ongewenste foto's

Het resultaat was beide keren duidelijk: ook als de manier waarop de persoon werd lastiggevallen enkel verbaal was - denk aan agressieve sms'jes of een ongewenste expliciete foto - konden de wetenschappers een psychologisch effect waarnemen. En dat gold niet alleen voor vrouwelijke studenten: ongeveer 62 procent van de deelnemers kreeg te maken met niet-fysieke vormen van seksuele intimidatie.

Het waren wel vooral vrouwen die de intimidatie als een stressfactor ervoeren. "Ongewenste seksuele aandacht heeft een duidelijk psychologisch effect", aldus Kennair. "Hoe meer ze werden lastiggevallen, hoe meer symptomen van een depressie opdoken." Hij noemt zijn onderzoek vernieuwend. "Als mensen het over seksuele intimidatie hebben, denken ze aan fysieke aanranding. Maar deze resultaten geven duidelijk aan dat ook verbale vormen een groot effect hebben."