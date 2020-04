Eerste hulp bij lockdownzorgen: vier experts geven antwoord op vier prangende vragen

Of je nu worstelt met de inrichting van je bureau nu je plots thuis moet werken, of je weet niet hoe je je kind moet uitleggen waarom het zijn vriendjes nog altijd niet mag zien: life-, opruim-, kinder- en slaapcoaches zijn in deze verwarrende tijden de perfecte hulplijn. Vier experts, vier prangende coronavragen.

VRAAG: Hoe leg ik mijn kind uit dat het z’n vriendjes nog niet mag zien?

Dit zegt kindercoach Kim Hillaert (www.prachtigeparel.be):

Vertel de waarheid

Ga niet liegen en vermijd vage verhalen waarvan je zelf niet zeker weet of ze kloppen. Op het web circuleert ook immers heel wat fake news over corona. Het heeft geen zin om je kind daarmee lastig te vallen.

Draai de rollen ook eens om

Laat je kind aan jou uitleggen wat het virus is en waarom jij je collega’s op je werk nu even niet meer kan zien. Misschien verbazen de verrassende inzichten van je kind je wel!

Plan elke dag een halfuur in waarop je kind al zijn zorgen kan vertellen

Leg alles aan de kant — geen tv op de achtergrond, geen broers of zussen in de buurt en al helemaal geen smartphone — en geef je kind de volle aandacht. Dit is voor iedereen een verwarrende tijd, dus is het voor kinderen heel fijn om te voelen dat ze bij hun ouders veilig zijn.

Spreek met andere ouders een wekelijks moment af waarop de kinderen met elkaar kunnen videochatten Kim Hillaert

Maak gebruik van het internet

Spreek met andere ouders een wekelijks moment af waarop de kinderen met elkaar kunnen videochatten. Hou je tijdens die gesprekken ook op de achtergrond. De kans is groot dat het woord ‘corona’ niet zal vallen in zo’n vriendjesgesprek, want kinderen zijn in de eerste plaats kind, ondanks de onzekerheid die ze voelen.



Maak je kind duidelijk dat het er niet alleen voor staat

Geef mee dat jullie hier als gezin sámen doorgaan. Toon dit met kleine dingen: een gezelschapsspel spelen, een picknick in eigen tuin, laat je kind je nagels lakken (ook voor papa’s!), bak samen pannenkoeken of serveer hen ontbijt op bed. Ook een rugmassage brengt rust: rijd met speelgoedauto’s op de rug van je kind of laat je kinderen de tekening raden die jij met je vinger op hun rug maakt.

VRAAG: Wat doe ik als paniek me soms naar de keel grijpt?

Dit zegt lifecoach Leen Huybrechts (www.facebook.com/lifecoachleen):

Stop met denken, begin met doen

Angst is een slechte raadgever. Voor je het weet, verbeeld je je de ergste drama’s. Maar hoe groot is de kans dat waar jij bang voor bent ook écht gebeurt? Probeer uit je hoofd te komen en ga iets doen. Met je handen in de aarde woelen of je blote voeten op het gras of een koude vloer lopen, werkt ‘aardend’ en haalt je terug naar het nu. Meditatie kan ook heilzaam zijn.

Vertrouw

Als de paniekaanval echt groot en verstikkend is, weet dan dat dit gevoel slechts enkele minuten duurt. Soms kan je niet meer afgeleid worden. Probeer je dan niet krampachtig te verzetten, maar leer ondergaan. Ga zitten en blijf tegen jezelf zeggen: ‘Dit gaat voorbij. Het is oké om eventjes bang te zijn.’ Blijf je je gevoelens ontkennen, dan maak je de paniek alleen maar erger.

Laat je niet overdonderen door de hoeveelheid tips die je overal meekrijgt. Zoek uit wat voor jou werkt en laat de rest links liggen Leen Huybrechts

Zoek een buddy

Als je de paniek voelt opkomen, kan het handig zijn om iemand op te bellen. Hij of zij kan je helpen om alles weer in perspectief te zien, je kan even ventileren en je gevoelens uiten. Geef ook je huisgenoten de kans om hun gevoelens te tonen, want iedereen gaat hier anders mee om. Verdriet, boosheid, gemis, ongerustheid... Elke emotie heeft z’n rechten.

Adem goed

Stress kan je ademhaling verstoren. Je gaat te snel en oppervlakkig ademen. Door op de juiste manier te ademen, activeer je rust en ontspanning in je lichaam. ‘Respirelax’ is een leuke en gemakkelijke app om een goede ademhaling aan te leren.

Werk preventief

Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste tip. Beweeg, ga wandelen, de natuur in. Doe aan zelfzorg, rust als het kan, zorg voor regelmaat. Eet gezond, neem voldoende nachtrust. Zet je lievelingsmuziek op en dans en zing de stress uit je lijf. Laat je niet overdonderen door de hoeveelheid tips die je overal meekrijgt. Zoek uit wat voor jou werkt en laat de rest links liggen.

VRAAG: Hoe zorg ik voor een nette thuiswerkplek?

Dit zegt opruimcoach Veronique Peeters (www.struktuur-po.be):

Bepaal je doel

Ga na waarvoor je de ruimte precies wil gebruiken: welke spullen heb je er zeker nodig en welke horen er dan helemaal niet meer thuis? Misschien liggen er in andere kamers nog wel dingen die absoluut in je bureau moeten. Haal die er dan gerust bij.

Maak een planning

Schrijf op tegen wanneer je jouw werkruimte opgeruimd wil hebben. Werk in overzichtelijke stukken: pak kast per kast en lade per lade aan. Of beperk je tot twee uur opruimen per dag. Op die manier zal je geconcentreerd en gemotiveerd blijven.

Door met stapels of dozen te werken, vermijd je dat je aldoor doorheen je hele huis gaat lopen met spullen die je elders wil bewaren Veronique Peeters

Beslis

Neem stuk voor stuk vast en maak onmiddellijk de keuze volgens onderstaande vragen:

• Houd ik het? Ja, en het blijft hier. Ja, ik leg het in een andere ruimte.

• Doe ik het weg? Ja, ik gooi het weg. Of: ja, ik doe er iemand anders plezier mee.

Zorg voor dozen of maak stapels volgens je opsplitsing en gebruik post-its om de bestemming te noteren, bijvoorbeeld voor de keuken, woonkamer, containerpark... De spullen die je in je bureau zal bewaren, kan je al meteen opsplitsen in categorieën: schrijfgerief, markeerstiften, papierwaren, printerinkt...

Blijf ter plaatse

Door met stapels of dozen te werken, vermijd je dat je aldoor doorheen je hele huis gaat lopen met spullen die je elders wil bewaren. Dat zorgt er immers alleen maar voor dat je afgeleid raakt door de to do’s die je op je pad tegenkomt. Breng de dingen die uit je werkruimte moeten pas na je opruimbeurt naar hun nieuwe bestemming. Ook die plek zal je waarschijnlijk moeten herschikken, maar dat doe je beter op een ander moment.

Richt opnieuw in

Als je alles in categorieën hebt verdeeld, heb je een duidelijk zicht op de hoeveelheid papier of spullen. Daardoor kan je makkelijk je kast­indeling op punt zetten. Leg je spullen op vaste, logische plaatsen: wat je vaak gebruikt, zet je binnen handbereik, wat je zelden nodig hebt, gaat helemaal boven of onder in de kast. Die opsplitsing kan je nog duidelijker maken door doosjes of mandjes te gebruiken.

Denk ook goed na hoe je facturen en handleidingen gaat bewaren: digitaal of in een map? Alfabetisch per apparaat of per leverancier?

VRAAG: Wat doe je als je ’s nachts wakker ligt?

Dit zegt slaapcoach Ellen Smets (www.true-balance.be)

Piekerboekje

Schrijf al je piekergedachten op in een ‘piekerboekje’ voor je gaat slapen. Door je zorgen neer te schrijven, kan je ze beter loslaten.

Bodyscan

Doe deze oefening op het moment dat je in je bed gaat liggen. Overloop heel je lichaam van teen tot hoofd, en bij elk lichaamsdeel laat je alle spanning wegvloeien tot je voelt dat je lichaam zwaar en ontspannen is.

Piekergedachten kan je ontkrachten door jezelf in vraag te stellen: waar kom ik met deze gedachte? Helpt deze gedachte me verder? Ellen Smets

Opstaan

Als je al piekerend wakker wordt of je raakt niet in slaap, kan je het best na twintig minuten even terug uit bed komen. Doe gedurende een half ­uur iets heel saais, zodat je je weer slaperig gaat voelen.

Ademhalingsoefening

Verleg je aandacht van piekergedachten naar je ademhaling. Leg één hand op de borstkas, de andere op de buik. Richt je aandacht op de hand op je buik. Hierdoor adem je dieper en ontspan je meer. Onze hersenen kunnen slechts één ding tegelijk doen, dus als je focus op je ademhaling ligt, denk je niet aan je angsten.

In vraag stellen

Piekergedachten kan je ontkrachten door jezelf in vraag te stellen: waar kom ik met deze gedachte? Helpt deze gedachte me verder? Ben ik hier zeker van? Heel vaak stel je dan vast dat we situaties erger maken dan ze zijn. Vraag jezelf daarom altijd af of je er ook op een andere, positieve, manier naar kan kijken. Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn, hoe moeilijk de situatie ook is.

Door de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ ontdek je een hele waaier tips van experts en journalisten om deze periode met goeie moed door te komen.

