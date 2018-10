Eenzaam? Ruik dan eens aan een kledingstuk van een geliefde Margo Verhasselt

30 oktober 2018

10u33

Bron: Bustle 0 Psycho Heb je je ooit al afgevraagd hoe het komt dat aan een trui van een geliefde ruiken je meteen een kalm gevoel kan bezorgen? Een onderzoek heeft het antwoord gevonden. Onderzoekers van de univeristeit van British Columbia ontdekten dat ruiken aan je partners kleren stress kan verminderen en er daarnaast ook voor zorgt dat je je minder eenzaam en angstig voelt.

De studie, die gepubliceerd werd in the Journal of Personality and Social Psychology, legde testen af bij 96 vrouwen die een heteroseksuele relatie hadden. Hun partners werd gevraagd 24 uur lang een T-shirt te dragen zodat die hun natuurlijke geur overkreeg. Elke T-shirt werd vervolgens ingevroren om de geur te bewaren. De vrouwen moesten aan een van drie geuren te ruiken: de T-shirt van hun partner, een van een vreemde of een T-shirt zonder geur. Daarna werden de dames blootgesteld aan stressvolle activiteiten gedurende de dag, zoals een (vals) sollicitatiegesprek en een heleboel wiskunde oefeningen.

Achteraf vroegen de onderzoekers de vrouwen om hun stressgevoelens te beschrijven en namen ze een speekselstaal af om zo het stresshormoon cortisol te testen. Wat bleek? Dames die aan de T-shirt van hun partner hadden geroken, hadden minder stress dan de vrouwen die de geur van een vreemde inademden. Vreemd genoeg zou dit alleen gebeuren wanneer een vrouw de geur van een man inademt.

“Onderzoek meent dat vrouwen een betere reukzin hebben dan mannen, die zijn dan weer meer visueel ingesteld. Zo zouden mannen minder stress ervaren als ze de kleren van hun partner zien”, legt psychotherapeut en psycholoog Peter Klein uit aan the Guardian. “Hoe aangetrokken de vrouw zich voelt ten opzichte van haar partner, en dus ook hoeveel oxytocine ze aanmaakt wanneer ze bij hem is, heeft ook een effect op hoe aangenaam ze de geur vindt.”

Onbekende

Dit geeft meteen ook een uitleg over waarom we meer stress ervaren als we een vreemde man zijn geur ruiken. “Vanop jonge leeftijd hebben mensen bang van vreemden, zeker van onbekende mannen, dus het kan zijn dat de geur van een onbekende man het stressgevoel versterkt. En dat zelfs zonder dat we ons daar helemaal van bewust zijn,” legt auteur van de studie Marlise Hofer uit.

Het onderzoek kan een oplossing bieden voor vrouwen die zich eenzaam voelen. “Steeds meer vrouwen reizen voor hun job of verhuizen naar nieuwe steden”, stelt assistent psychologie professor Frances Chen, die meewerkte aan het onderzoek. “Ons onderzoek toont aan dat een kledingstuk meenemen, voor minder stress kan zorgen wanneer je weg van huis bent.”