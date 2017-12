Een tattoo of een motor? Wat mannen het vaakst kopen in hun midlifecrisis ND

11u01

Bron: Metro UK 0 thinkstock . Psycho In het cliché van de man van middelbare leeftijd die zich plots een motor aanschaft, blijkt een waarheid te zitten. Mannen in hun midlifecrisis spenderen hun geld het vaakst aan een vakantie, een sportauto of een nieuw gadget. Een motor sluit de top 5 af, zo blijkt uit een Britse enquête bij 1.000 mannen.

"De midlifecrisis is de periode in je leven waarbij je je plots bewust wordt van je eigen sterfelijkheid," legt psycholoog Dr. Meg Arroll uit aan Metro UK. "Het kan een mijlpaal zijn in het leven, die ervoor zorgt dat je stilstaat bij je leven, je relatie, je carrière. Het kan resulteren in twijfel en verwarring, omdat je leven niet is uitgedraaid zoals je het gepland had - want dat gebeurt zelden. "

Regelmatig resulteert zo'n crisis bij mannen in het aanschaffen van allerlei spullen. Volgens onderzoek van online drogist Healthspan bij 1.000 mannen spendeert de gemiddelde Britse man zo'n 2.400 euro rond de middelbare leeftijd. In de eerste plaats gaat dat geld naar een vakantie, maar ook een motor, tickets voor festivals, een nieuwe tattoo of een lidmaatschap van een fitnessclub prijken in de top 10. De meeste ondervraagde mannen geven aan dat ze een midlifecrisis doormaakten, met een piekleeftijd rond de 47 jaar.

De hele top 20 van vaakst aangeschafte spullen ziet er zo uit:

1. Een vakantie

2. Een nieuw gadget

3. Een sportauto

4. Designerkledij

5. Een motor

6. Concerttickets

7. Een nieuwe tattoo

8. Een wereldreis

9. Een lidmaatschap van een fitnessclub

10. Een gameconsole

11. Een design horloge

12. Tickets voor een festival

13. Renovaties in het huis

14. Dure of vintage alcoholflessen

15. Seksspeeltjes

16. Een nieuw huis of eigendom

17. Een nieuw kapsel of kleur van haar

18. Een muziekinstrument

19. Een nieuwe, dure fiets

20. Juwelen

"Toch hoeft deze periode niet noodzakelijk negatief te zijn", besluit de psycholoog. "Voor sommige mannen kan de midlifecrisis zelfs positief zijn, en ervoor zorgen dat je meer tijd gaat doorbrengen met familie, vrienden, op je gezondheid gaat letten of opnieuw hobby's gaat uitvoeren."