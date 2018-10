Een snel stappenplan om van je stress af te komen Liesbeth De Corte

12 oktober 2018

08u13 5 Psycho "Het leven is geen ponykamp". Met die legendarische woorden maakte Bouba uit De Mol zichzelf onvergetelijk, maar het is wel een uitspraak waar iedereen zich in kan vinden. Want we hebben het allemaal zo druk, druk, druk én gaan gebukt onder stress. Met zijn nieuwe boek 'Fokking Druk' wil psycholoog Thijs Launspach je hier een handje bij helpen.

"Druk is het nieuwe normaal", zo schrijft Thijs Launspach, docent Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn nieuwste boek. We draaien allemaal overuren, zijn verknocht aan onze smartphone en sociale media, en plannen onze agenda bomvol met sportieve uitjes en afspraken met vrienden. Het resultaat: we hebben nog amper tijd om even op adem te komen. Me-time, wat is dat nu weer?

Met 'Fokking Druk' wil Launspach je helpen om de grote hoeveelheid stress de baas te worden en meer rust in je leven te brengen. Maar omdat niet iedereen de tijd heeft - of wil vrijmaken - om meer dan 200 pagina's te lezen, deelt hij alvast tien tips om je stress snel te verminderen. "Een EHBS dus", zo noemt hij het zelf. Oftewel: eerste hulp bij stress.

1. Zorg goed voor jezelf

"Slaap je regelmatig en voldoende? Eet je gezond? Beweeg je genoeg? Is er genoeg ontspanning, genoeg tijd om je hoofd ‘uit’ te zetten?", zo vraagt Launspach luidop. "Als je antwoord op een van deze vragen ‘nee’ is, pas je levensstijl dan aan. Zorg goed voor je lichaam, en zeker op de momenten dat je daar eigenlijk te weinig tijd voor hebt."

2. Haal adem

"Adem diep in en uit." Het is een advies dat we gemakkelijk geven wanneer iemand plots begint te panikeren. Maar volgens de Nederlandse psycholoog kan bewust ademhalen écht helpen om je stressniveau te laten zakken. "Diep ademhalen zorgt voor een lagere hartslag en een lagere bloeddruk, en dus voor een rustiger hoofd."

3. Zet de notificaties van je apparaten helemaal uit

Zeggen dat de komst van smartphones ons leven veranderd heeft, is een understatement vanjewelste. "Onze telefoons, laptops en tablets overladen ons met informatie, ook wanneer we daar helemaal niet op zitten te wachten", zo verwoordt Launspach het. "Wanneer je een notificatie hebt gezien, zit het in je hoofd tot je er iets mee doet." De enige oplossing? Je notificaties uitzetten.

4. Kijk niet meer dan drie keer per dag naar je mail

"Uit onderzoek blijkt dat mensen die slechts drie keer per dag in hun mailbox kijken gelukkiger, efficiënter en minder gestrest zijn dan mensen die gedurende de dag heel vaak hun e-mail controleren", beweert de docent. Hij raadt dan ook aan om je mailbox enkel en alleen 's ochtends vroeg, na de lunch en aan het eind van de dag uit te pluizen.

5. Herken je waarschuwingssignalen

Stress heeft op iedereen een ander effect, zegt Launspach. "De ene persoon krijgt last van hoofdpijn of pijntjes in de nek of schouders. Een ander slaapt slecht of heeft een gejaagd gevoel. Weer een ander wordt cynisch." Om je stress snel de kop in te drukken, moet je eerst weten wat jouw waarschuwingssignaal is.

6. Houd je hoofd zo leeg mogelijk

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar soms wou ik dat mijn gedachten een aan- en uitknop hadden. Vaak blijven die maar stromen, waardoor mijn hoofd bijna uitpuilt van de to-dolijstjes en zorgen. Launspach herkent het fenomeen. "Het is als een browser met te veel tabbladen open", zo maakt hij de vergelijking. Hij stelt voor om je taken en gedachten op te schrijven, zodat je er niet aan hoeft te denken. En nog belangrijker: stel je prioriteiten.

7. Plan als een baas

Heb je geen agenda? Dan is het tijd om er eentje aan te schaffen, zegt de psycholoog. "Een goede planning zorgt voor overzicht, maakt dat je minder dingen vast hoeft te houden in je hoofd en zorgt dat jij je kunt concentreren op waar je op dit moment mee bezig bent."

8. ‘Goed genoeg’ is goed genoeg

Niemand is perfect. We weten dat maar al te goed, maar als het over onszelf gaat, durven we dit al eens te vergeten en de strenge schooljuf uit te hangen. "Experimenteer daarom met het omlaag brengen van je eisen", aldus de docent.

9. Train je aandacht

"Juist in hele drukke tijden is het essentieel dat jij je goed kunt concentreren op wat op dit moment belangrijk is." Zijn methode om je aandacht te trainen: mindfulnessoefeningen.

10. Doe regelmatig iets NIET

Weken op voorhand word je uitgenodigd voor een brunch, een housewarming, een avondje met de vriendinnen uit. Dat lijkt allemaal leuk en wel, maar als het zover is, heb je er vaak geen zin meer in of heb je simpelweg geen fut. Leer daarom wat meer 'neen' zeggen en durf afspraken te cancelen. "Vaak genoeg zijn de mensen met wie je hebt afgesproken stiekem net zo blij als jij als de afspraak niet doorgaat", zijn de troostende woorden van Launspach.

Thijs Launspach, Fokking Druk. Hoe blijf ik stress de baas in een overvolle tijd? Het Spectrum, € 15,99