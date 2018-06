Een op de twee zou seks opgeven voor dit ene voordeel in huis Liesbeth De Corte

27 juni 2018

07u35

Bron: Refinery29 0 Psycho We wonen steeds kleiner en kleiner, en blijkbaar is dat voor vele mensen een flinke doorn in het oog. Ze hebben dan ook véél over voor een grotere kleerkast. Maar liefst een op de twee zou een half jaar celibatair door het leven willen gaan als ze in ruil meer opbergruimte krijgen.

MakeSpace, een Amerikaans bedrijf dat opslagplaatsen verhuurt, heeft 1.000 mannen en vrouwen ondervraagd. Concreet ziet 49 procent het zitten om 6 maanden lang geen seks te hebben als ze dan een grotere kleerkast krijgen. Toch een lange periode om op je tanden te bijten, als je het ons vraagt. 17 procent vindt het ook geen probleem om een half jaar minder geld te verdienen voor dezelfde beloning.

Echt wetenschappelijk zal deze enquête niet geweest zijn, maar het toont wel aan hoe belangrijk het is om voldoende opbergruimte te hebben. Zeker als je weet dat het een trend is om steeds kleiner te gaan wonen. Gelukkig bestaan er voldoende tips om het meeste te halen uit je kleine stekje.

1. Roep je verzamelwoede een halt toe

Wanneer je kleiner gaat wonen, moet je ook keuzes maken. Want geef toe, er hangen sowieso kledingstukken in je kast die je eigenlijk nooit aandoet. Of het nu miskopen zijn of items die niet meer passen: verkoop ze of geef ze weg aan een goed doel. Hetzelfde geldt voor accessoires, schoenen en andere spullen. Hou alleen bij wat je echt mooi vindt of nodig hebt.

2. Splits je zomer- en winteroutfits

Heb je niet genoeg plaats voor al je kledij? Dan is het een goed idee om alleen je kledij voor het seizoen in de kleerkast te hangen. Alle dikke truien, broeken en sokken nemen veel plaats in en kan je nu perfect opbergen in je reiskoffer.

3. Koop een mooi kledingrek

Puilt je kast nog steeds uit? Plaats dan een extra kledingrek. Goedkoop en handig: twee vliegen in één klap. Gebruik ook geen houten kapstokken, maar mooie plastic exemplaren. Die nemen iets minder plaats in.

4. Laat geen ruimte onbenut

Lege muren, nissen, ruimten onder het bed of lege keukenkastjes: in een kleine kamer moet je alles benutten. Iets wat veel mensen ook al doen, zo blijkt uit de rondvraag van MakeSpace. Zes op de tien schuiven hun schoenen en kledij in dozen onder hun bed. Nog opvallender: 15,4 procent gebruikt keukenkasten of hun microgolf om spullen op te bergen. Een beetje vreemd, maar als zelfs Carrie Bradshaw uit Sex and the City haar oven gebruikt als opbergruimte (en zij had al een enorme inloopkast), wie zijn wij dan om deze tactiek tegen te spreken?