Een kind vs 1.000 embryo's: schrijver wakkert abortusdebat aan met een simpel vraagstuk

Bron: Salon / Daily Wire 1 Thinkstock Psycho In België kan je als vrouw voor een abortus kiezen. De wetgeving bepaalt dat je tot 14 weken zwangerschap de tijd krijgt om te beslissen of je het vruchtje wil houden of niet. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen zich daarbij heeft neergelegd: voor de deuren van abortuscentra kan je regelmatig ‘pro life’- betogers vinden. En kijk je naar het buitenland, dan woedt het debat nog harder. Vorige week bereikte de discussie nog een hoogtepunt op Twitter, nadat een schrijver de anti-abortusaanhangers een simpel vraagstuk voorlegde.

Het was Patrick Tomlinson, sciencefictionschrijver en comedian, die in het oog van de Twitterstorm stond. Zelf is hij geen expert ter zake, maar hij wist toch een rake vraag te stellen. “Telkens als het onderwerp abortus ter sprake komt, stel ik al tien jaar dezelfde vraag aan mensen die vinden dat het leven begint bij de bevruchting”, stak hij vorige week van wal op Twitter. “In dat decennium heeft nog niemand van hen het eerlijk beantwoord.” Hij legt vervolgens een moreel vraagstuk voor. “Het is een simpel scenario met twee uitkomsten. Niemand wil een van de twee kiezen, omdat het correcte antwoord hun argument onderuit haalt. En er is wel degelijk een juist antwoord, en dat is waarom de ‘pro-life crowd’ de vraag haat.”

De stelling gaat als volgt: “Stel dat je je in een vruchtbaarheidskliniek bevindt. Waarom je daar bent, doet er niet toe. Het brandalarm gaat af en je loopt naar de nooduitgang. Terwijl je door de gang rent, hoor je achter een van de deuren een kind huilen. Je gooit de deur open en vindt een vijfjarig kind dat om hulp vraagt. De kleuter zit in een hoek, en in de andere hoek zie je een container staan met daarop de tekst ‘1.000 levensvatbare embryo’s’. De rook blijft stijgen en je begint te hoesten. Je weet dat je maar een van de twee kan meenemen voor je bezwijkt en sterft (en zo niemand redt). Red je A) het kind? Of B) de 1.000 embryo’s? Een derde antwoord is niet mogelijk; dat zou betekenen dat iedereen sterft.”

Morele instincten

Tomlinson zegt dat hij nooit een eerlijk antwoord krijgt van mensen die tegen abortus zijn, “omdat we allemaal instinctief begrijpen dat ‘A’ het juiste antwoord is. Een kind is meer waard dan 1.000 embryo’s, of tienduizend, of zelfs een miljoen. Omdat ze niet hetzelfde zijn: niet moreel, niet ethisch en niet biologisch. Niemand gelooft dat het leven echt begint bij de bevruchting. Niemand gelooft dat embryo’s baby’s of kinderen zijn. En diegenen die dat wel beweren, proberen je gewoon te manipuleren en controle uit te oefenen over vrouwen.”

Een straffe uitspraak, en het duurde dan ook niet lang voor Tomlinson bakken kritiek over zich heen kreeg. Vooral Ben Shapiro, een conservatieve Amerikaanse journalist en activist, nam daarbij het voortouw. Hij schreef een vernietigend artikel op de Daily Wire, waarbij hij de schrijver bestempelt als een ‘pro-abortusfanaat’ en vindt dat hij ‘dramatisch gefaald’ is in zijn argument. “Natuurlijk hebben we allemaal het morele instinct om het kind te redden, maar dat wil niet zeggen dat het om sluitend bewijs gaat”, aldus Shapiro. “Morele instincten leiden niet altijd tot een correcte morele beslissing. En de meeste ‘pro-life’-aanhangers zullen zelf toegeven dat een kind meer waard is dan een embryo. Wil dat echter zeggen dat prenataal leven geen enkele waarde heeft? En daarbij, zijn hypothese komt nooit voor in het echte leven.”

Kindermoordenaars

Shapiro stuurde de link van zijn betoog via Twitter naar Tomlinson, gevolgd door nog enkele bekritiserende tweets. De schrijver blokkeerde Shapiro al snel, waarna hij ervan beschuldigd werd zélf niet in debat te willen gaan. In een interview met Salon zette hij echter nog een en ander recht. “Ik ben niet – zoals Shapiro me noemt – een ‘pro-abortusfanaat’. Niemand is echt voor abortus. Ik besef gewoon dat ik geen vagina heb, en dat ik dus weinig inspraak zou mogen hebben in wat andere mensen met hun vagina doen.”

Hij benadrukt dat hij nooit gezegd heeft dat een embryo niet in leven is, of dat het geen waarde heeft. “Shapiro heeft het punt gemist. Het enige dat ik wilde bewijzen, is dat de waarde van een embryo niet GELIJK is aan dat van een kind. En dat is helaas precies hoe dit hele debat vaak gekaderd wordt.”

“Ik heb nooit gezegd dat het verkeerd is om tegen abortus te zijn; we voeren er gewoon nooit een eerlijk debat over. Wie anti-abortus is, beschuldigt de andere partij er meestal van dat ze kinderen vermoorden. Dat is emotionele manipulatie: ze proberen een beroep te doen op ons vader- of moederinstinct om kinderen te beschermen. Het punt dat ik probeer te maken, is dat dat argumént verkeerd is: embryo’s zijn geen kinderen, en mijn vraagstuk bewijst dat niemand dat ook echt gelooft.”