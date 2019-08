Exclusief voor abonnees Een kijkje in het hoofd van een autist: “Er zijn dagen geweest dat ik ’s ochtends liever niet meer wakker werd” Glenda Smits

08 augustus 2019

07u38

Bron: Dag Allemaal 6 Psycho “Spoor ik wel?” vraagt Anke van Puijenbroek zich af in haar gelijknamige boek. De 17-jarige scholier is normaal begaafd, maar heeft de grootste moeite om zich te verplaatsen in andermans emoties. “Iedereen huilde toen mijn speelkameraadje overleed, maar mij interesseerde enkel hoe we de vakantie zouden doorbrengen.” Of hoe het leven van een jongvolwassene in de greep van autisme eruitziet.

Lotgenoten van Anke van Puijenbroek worden tot tranen toe ontroerd. Eindelijk staat het zwart op wit, wat er allemaal omgaat in hun hoofd. In Ankes boek, dat op zes weken tijd al meer dan 700 keer over de toonbank ging, vertelt het 17-jarige meisje openhartig over haar leven met autisme. Over de dagelijkse miserie, die begint zodra de wekker afgaat. “Dan begint het piekeren”, zegt Anke “Wat als? Die vraag stel ik me wel honderd keer per dag. Wat als de bus te laat is? Of er geen vrije zitplaats is? Of als iemand me de weg verspert op het voetpad? Het gaat over de stomste dingen. Hoe graag ik ook zou willen, die draaimolen krijg ik niet stopgezet.”

Kun je dan wel geconcentreerd de lessen volgen op school?

“Nee, daarvoor gebeurt er te veel rond mij. Een bic die valt, een leerling die voorbijloopt, een papiertje dat verscheurd wordt, ik heb het allemaal geregistreerd. Om tot rust te komen, maak ik tekeningetjes in mijn agenda. Op één of andere manier pik ik wél veel op van de les, want ik ben de primus van de klas. Vroeger, tijdens een spelletje Memory, lette ik ook nooit op. Tot ik aan de beurt was en alle plaatjes meteen goed omdraaide. Als kind kon ik mijn favoriete boek, na twee keer lezen, woord voor woord navertellen aan mama. Ik ken ook alle busnummers en ­bustijden vanbuiten. Noem het een gave.”

Keerzijde van de medaille: op gezette tijden moet je wel stoom aflaten?

“Ja, als ik na school thuiskom, moeten ze me met rust laten. Dan ontploft mijn hoofd van alle commentaren op school en prikkels op de bus. Als de bus dan ook nog eens te laat was, is de hele avond om zeep. Na school lig ik altijd eerst een uurtje op bed naar ­metalmuziek te luisteren. Dat helpt. Ik ben ook erg gesteld op structuur. Als er plots iets verandert in de weekplanning, word ik boos en werk ik dat uit op mijn familie. Ik heb mama al honderden briefjes geschreven om me te excuseren na zo’n driftbui.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis