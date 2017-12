Ecorexia: wat er gebeurt als je doorschiet in duurzaam leven Marloes de Moor

10u49

Bron: Het Parool 3 Thinkstock Psycho Steeds meer mensen streven een duurzame levensstijl na. Maar wat nu als je daarin doorschiet? 'Het lukte me niet meer te genieten van het leven, omdat ik zo hard voor mezelf was.'

Merel Visser (38) heeft 's nachts weleens met blote knieën op de keukenvloer gezeten om een stuk krant uit het huisvuil te plukken. "Ik lag in bed en bedacht me ineens dat ik die krant, die mijn dochter als ondergrond voor het knutselen had gebruikt, per ongeluk bij het restafval had gedaan. Panisch was ik."

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee