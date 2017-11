E-mailterreur: VUB wil komaf maken met de overvolle mailbox LVA

06u55

Bron: Belga 0 Thinkstock Psycho VUB-rector Caroline Pauwels heeft op de deze Nationale e-mailloze vrijdag richtlijnen gelanceerd om het mailverkeer op de universiteit terug te dringen. Ze moedigt personeelsleden onder meer aan om zich af te vragen of mail sowieso wel het juiste medium is. De richtlijnen komen er nadat uit onderzoek is gebleken dat uitpuilende mailboxen niet goed zijn voor de werkende mens: een overvolle mailbox zorgt voor ergernis en werkstress.

2.842.687, dat is het aantal mails dat in oktober aan de VUB werd verstuurd en ontvangen. Aan het lezen en beantwoorden van al die mails gaat niet minder dan 28 procent - 13 uur - van de volledige werktijd op, terwijl twee derde van de mails eigenlijk ruis zijn.

De VUB ging voor de richtlijnen te rade bij professor-emeritus Luc Chalmet van UGent en de Universiteit van Antwerpen, die over het e-mailgebruik een boek schreef ('Mijn inbox is vol'). Hij beweert, op basis van talloze wetenschappelijke studies, dat de gevolgen van te veel mailverkeer voor het welbevinden op het werk en voor de gezondheid nefast zijn.

Voortdurend e-mails checken

"Een kwart van onze werktijd gaat naar mailbeheer, we onderbreken voortdurend ons werk voor binnenkomende mails. Van alle werknemers lijdt 87 procent onder een teveel aan mails en meer dan de helft zegt het aantal mails niet meer te kunnen beheersen", aldus Chalmet.

Voorts checkt 81 procent zijn mails tijdens de vakantie of na het werk en de helft leest nog mails na 23 uur 's avonds, vlak voor het slapengaan. Tien procent leest zijn mails zelfs tijdens huwelijksfeesten, kerkdiensten en begrafenissen.

Oorzaak van stress

"We weten dat een overdosis mails de bloeddruk doet stijgen en de hartslag en het cortisolniveau de hoogte in jaagt", zegt Chalmet. "Te veel mail is simpelweg niet gezond. Uit onderzoek blijkt het een van de grote oorzaken te zijn van stress op de werkvloer, zeker bij mensen die zich continu laten afleiden door binnenkomende berichten. Medewerkers kunnen best hun mail-bezigheden concentreren in goed omlijnde blokken en voor de rest hun mail laten voor wat die is."

"Stress is een belangrijke component van welzijn", aldus rector Pauwels. "En teveel stress draagt bij tot burn-out. We hebben er dan ook alle belang bij om de e-mail als communicatiemiddel op een zo efficiënt mogelijke manier te gebruiken."