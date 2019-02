Druk om perfect te zijn groter dan ooit: jonge mensen gaan gebukt onder perfectionisme NA

19 februari 2019

12u06

Bron: Daily Mail, The Conversation 0 Psycho Uit een grootschalige overzichtsstudie van 77 onderzoeken bij bijna 25.000 deelnemers tussen de 15 en 49 oud blijkt dat jonge mensen perfectionistischer zijn dan ooit tevoren. En dat perfectionisme kan ook op latere leeftijd voor problemen zorgen.

Dat jongeren meer perfectionistisch zijn dan vroeger heeft deels te maken met de maatschappij waarin we leven die vooral gericht is op prestaties en eigenbelang. “Millennials worden omringd door posts op sociale media met onrealistisch ‘perfecte’ leventjes en glossy advertenties, die ze als maatstaven gebruiken voor hun succes. Als ouders dan ook nog eens erg controlerend en kritisch zijn, wordt perfectionisme alleen nog maar meer in de hand gewerkt”, aldus Simon, onderzoeker en klinisch psycholoog Simon Sherry.

En dat perfectionisme kan ernstige gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het zich vaak uit in angst, stress, depressie en eetstoornissen. De onderzoekers ontdekten ook dat perfectionisten op latere leeftijd neurotischer worden, en dus vatbaarder voor negatieve emoties zoals schuldgevoel, jaloezie en angst, en dat ze minder gewetensvol zijn. Het streven naar perfectie resulteert dan ook vaak in meer mislukkingen en minder successen waardoor ze zich meer zorgen maken over hun onvolmaaktheden.

De studie toonde ook aan dat zowel mannen als vrouwen ongeveer even perfectionistisch zijn. Daaruit stellen de onderzoekers vast dat de westerse samenleving geen genderspecifieke druk uitoefent om perfect te zijn, maar dat beide geslachten ermee te maken krijgen.

Onvoorwaardelijke liefde als tegengif

Perfectionisme blijkt dus een grote epidemie in de westerse samenleving die nog vaak onderschat wordt. Als ouder is het dan belangrijk om minder controlerend, kritisch of overbezorgd te zijn. “Kinderen mogen en zullen fouten maken, en het is belangrijk dat je hen toelaat daar ook uit te leren. Ook je onvoorwaardelijke liefde waarbij je verder kijkt dan alleen maar de prestaties, werkt als tegengif voor perfectionisme. Leg je kinderen ook uit dat die zogezegd perfecte leventjes van sterren en op sociale media vaak niet de realiteit zijn en dat ze zich daar niet hoeven aan te spiegelen”, adviseert Sherry.

Daarnaast is er ook nood aan preventie volgens de psycholoog. “Ook op hoger niveau moeten er inspanningen geleverd worden. We moeten de onrealistische mediabeelden, die bijdragen aan het perfectionisme, proberen te verminderen en de jonge perfectionisten ook meer ondersteuning bieden.”

Vorig jaar bleek ook al uit een interview in HUMO dat de Vlaamse millennials steeds meer opgebrand raken. Maar liefst 1 op de 4 twintigers krijgt te maken met een burn-out. De Hoge Gezondheidsraad vindt dan ook dat al vanaf het eerste leerjaar aan preventie gedaan moet worden.