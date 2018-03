Druk, druk, druk: zo krijg je grip op je leven Marleen Luijt

30 maart 2018

15u29

Bron: Het Parool 0 Psycho Er is altijd te veel te doen in te weinig tijd. Niet gek dus dat de markt wordt overspoeld met boeken, websites en apps over hoe je productiever kunt worden. De volgende 8 regels komen steeds terug, schrijft Het Parool.

1. Doe het belangrijkste eerst

Of, zoals Eat that frog zegt: eat that frog. De kern van een van de populairste productiviteitsboeken: omschrijf voor jezelf wat het belangrijkste is wat je vandaag moet doen, dat is die kikker, en begin daar meteen aan. Maak dus niet één lange to-dolijst van alle mogelijke dingen die moeten gebeuren in je leven. Dan ligt het risico op de loer dat je vrolijk allerlei klusjes gaat afvinken. Lijkt bevredigend - is het niet. Want aan het eind van de dag heb je niets wezenlijks bereikt, en het grote project waar je als een olifant tegenop zag, is er nog steeds.

