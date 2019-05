Druk, druk, druk: deze workshop focust op niets doen Margo Verhasselt

25 mei 2019

11u59 1 Psycho ‘Geen tijd’, ‘te druk’, ‘nu niet’, ‘later misschien’. We lopen onszelf voorbij en dat lijkt haast de norm te zijn vandaag de dag. Het aantal stress- en burn-outklachten toont hoe ziekmakend onze levensstijl is. 38 uur werken, 50 uur beschikbaar zijn. Het is dan ook belangrijk om af en toe te ontspannen en even niets te doen en daar helpt Bond zonder Naam bij. Vanaf 5 juni organiseren ze op 36 plaatsen in heel Vlaanderen de nieuwe ‘Gewoon Zijn’-workshop.

Gewoon niets doen en genieten van de natuur, daarop focust de ‘Gewoon Zijn’-workshop van Bond zonder Naam. Met “Gewoon Zijn” laat Bond zonder Naam mensen de kracht van stilte ontdekken op groene plekken in hun eigen buurt. “Het is allemaal basaal, maar rust nemen gaat niet meer vanzelf. We laten mensen kennismaken met hoe stilte eigenlijk in kleine dingen zit”, zegt Anniek Gavriilakis, directeur van Bond zonder Naam.

“Bond zonder Naam wil mensen dichter bij elkaar brengen. Maar om tot een krachtige verbinding met anderen te komen, is het belangrijk om eerst terug in contact te komen met jezelf. Deze workshop laadt jouw batterijen op, zodat jij beter kan luisteren en liefdevoller kan zijn voor jezelf. En daardoor ook voor anderen.”

De workshops vinden plaats in heel Vlaanderen, in samenwerking met Natuurpunt CVN en verschillende bezoekerscentra van Natuurpunt. Meer info vind je hier. De workshops lopen van 5 juni t.e.m. 22 september 2019.