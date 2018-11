Dromen kunnen helpen bij het verwerken van moeilijke momenten Margo Verhasselt

21 november 2018

16u08

Bron: Tonic Vice 0 Psycho Pijnlijke gebeurtenissen zoals break-ups, scheidingen of het verliezen van een geliefde kunnen je achtervolgen tot in je dromen. Dromen zijn zo ondoorgrondelijk dat de meeste mensen ze in de ochtend compleet proberen te negeren. Maar tijdens zo’n gebeurtenis kan een droom zo écht lijken, dat zelfs de meest sceptische mensen even terugblikken. En dat is eigenlijk net goed!

Van 1970 tot midden 2000 onderzocht psycholoog Rosalind Cartwright het effect van dromen bij net gescheiden mensen. Voor een experiment nodigde ze 60 mensen, waarvan de helft depressief was, uit die net in het midden van hun scheiding zaten. Zij sliepen 3 dagen lang in het laboratorium, een keer aan het begin van hun scheiding en daarna nog eens twaalf maanden later. Aan het begin van het project droomde een derde van de proefpersonen over hun ex. Bij de tweede keer, 12 maanden later, werd duidelijk dat de mensen die over hun vorige liefde hadden gedroomd nu positiever in het leven stonden. Daarnaast was hun financiële toestand beter en zelfs hun liefdesleven was opnieuw sterker. Dromen had hen wel degelijk geholpen om over hun scheiding te raken.

Bij een andere studie bekeek Cartwright wat gescheiden mensen in hun droomdagboek schreven, om zo de vinger te leggen op welke dromen nu juist beter helpen dan anderen. Dit keer bekeek ze de dromen van 29 vrouwen, 19 onder hen waren de eerste vijf maanden van hun scheiding erg ongelukkig. Degenen die positiever naar de scheiding keken, hadden ook positievere dromen over hun ex. Nu ja, uit hun standpunt dan. Een vrouw zag bijvoorbeeld haar ex-man zich telkens belachelijk maken en op dat moment was ze blij dat ze niet meer met hem samen was.

Dromen kunnen ons helpen dagelijkse problemen beter te plaatsen, en ook bij meer traumatische gebeurtenissen kunnen dromen positief zijn. Bij verlies bijvoorbeeld. Rouwen kan erg moeilijk zijn en is een heel persoonlijk proces. Maar voor de meeste mensen gaat rouwen vaak ook verder in de nacht en speelt het zich uit in levensechte, onvergetelijke dromen. Een studie uit 2014 bekeek bijna 300 mensen die door een rouwperiode gingen, 58% kon een droom vertellen die ze hadden over de persoon die stierf. Dromen mogen dan niet altijd even leuk of prettig zijn, ze bieden wel een soort van troost. Zo hielp dromen over de overledene bij het accepteren van het verlies.