Door de grond zakken van schaamte? Niet nodig, beeld je in dat je iemand anders bent Margo Verhasselt

30 maart 2018

14u09

Bron: time 0 Psycho Je glijdt uit met een volle tas koffie en dat net op het ogenblik dat al jouw collega's naar je keken. Er zijn nu drie opties; optie 1: weglopen. Optie 2: door de grond zakken van schaamte. Optie 3: inbeelden dat iemand anders het voorhad. Die laatste, lijkt het aan het rechte eind te hebben. Onderzoek toont aan dat optie 3 eigenlijk een goede manier is om met gênante momenten om te gaan.

Een gênant moment is snel gebeurd, we maken ze allemaal mee en jammer genoeg zitten ze vaak jaren later nog steeds in ons geheugen gegrift. Maar hoe ga je nu eigenlijk op de juiste manier met zo'n lastig moment om? Een nieuwe studie uit the journal Motivation and Emotion toont aan dat wanneer je je voorstelt dat je iemand anders was, iemand die de situatie zag gebeuren eerder dan diegene die de situatie veroorzaakte, dat ervoor gaat zorgen dat we het minder benauwd krijgen.

"Het gaat om het loslaten van jezelf in deze ongemakkelijke situatie en beseffen dat de toekijkers je niet al te hard beoordelen", legt Li Jiang, een van de onderzoekers, uit aan de Time.

Om deze truc toe te passen is het echter belangrijk dat je jezelf in de plaats zet van een anonieme observant, niet zomaar een ander persoon. Wanneer de persoon de situatie, noch de personen in de situatie kent, is er een grote afstand.

Experiment

In een experiment dat werd uitgevoerd voor de studie werden 107 universiteitsstudenten gevraagd een enquête in te vullen over soa's, van die enquête werden twee versies gemaakt. Versie 1 vroeg de studenten hoe graag ze wilden deelnemen aan de studie en hoe ze zich zouden voelen tijdens de sessie, waarin ze persoonlijke vragen zouden moeten beantwoorden, en vervolgens hoe ze verwachten dat de onderzoekers zich voelen tegenover hen.

De tweede versie stelde dezelfde vragen, maar in een andere volgorde. Waardoor de studenten verplicht waren eerst aan de gedachten van de onderzoekers te denken. Mensen die het meest vatbaar zijn voor schaamte zeiden sneller dat ze wilden deelnemen aan de test wanneer ze de tweede enquête hadden ingevuld, en dus zichzelf hadden geplaatst in de schoenen van de onderzoekers.

Reclamespot

Tijdens een ander experiment moesten 220 studenten hun mening geven over een reclamespot voor een middel tegen winderigheid, waarin een man getoond werd die een wind laat voor zijn geliefde. Opnieuw werden de studenten in twee groepen verdeeld. De eerste groep kreeg een tekst over hoe gênant de situatie wel niet was, de andere groep las dan weer een tekst met 'anderen weten hoe het is', en 'plaats jezelf in zijn schoenen'. De mensen werden dan gevraagd of ze het product zouden kopen.

Mensen uit de eerste groep, die alleen het opzicht van de persoon die de situatie meemaakte lazen, waren minder geneigd het product te kopen in vergelijking met de mensen die de andere versie lazen.

Cruciaal

Al is de strategie niet volledig waterdicht. In de studie gingen de mensen die het minst snel beschaamd werden, en de kant van de observator lazen, het snelst het product kopen. Iets wat Jiang verraste: "Het vertelt ons dat bij elke situatie, in het bijzonder wanneer je mensen helpt bij het overkomen van verlegenheid, dat we alle variaties en persoonlijke verschillen in acht moeten nemen, het zal niet altijd voor iedereen werken."

Maar verlegenheid en schaamte kunnen meer consequenties hebben dan alleen een ongemakkelijk moment, dus nieuwe strategieën vinden om hiermee om te gaan, zijn volgens Jiang cruciaal. "Tijdens medische testen, worden mensen soms te beschaamd om iets te vragen, dus soms is het van levensbelang."