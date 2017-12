Doodmoe na kerst? Je hebt misschien een ‘familie jetlag’ ND



Bron: New York Times 1 thinkstock . Psycho De feestdagen zijn bedoeld om gezellig samen te zijn en te ontspannen. Even de batterijen opladen om er daarna weer stevig tegenaan te kunnen gaan. Maar voel jij je net doodmoe en uitgeput na al die familiale etentjes en feestjes? Dan kamp je misschien wel met een “familie jetlag”.

Een jetlag door familiebezoekjes? Het kan, volgens klinisch psycholoog Dr. Adam Fried, die het fenomeen aan New York Times uitlegt. Tijdens de feestdagen kamp je met een specifiek soort stress, waar je helemaal uitgeput door raakt. Dat heeft alles te maken met het weerzien van familieleden die je normaal gezien amper ziet. Het klinkt leuk om nog eens bij te babbelen met die tante die je maar één keer per jaar ziet, maar het is stresserender dan wel zelf beseffen.

Eén kans per jaar

“We hebben zelf vaak niet door dat dit soort ontmoetingen angst en stress met zich meebrengen. Ook de consequenties - extreme vermoeidheid - merken we pas als het familiefeest gepasseerd is,” legt Fried uit. Dat betekent niet dat we onze familie niet willen zien, maar er is een onbewuste druk om die zeldzame gesprekken en dat hele feest tot een goed einde te brengen, omdat we maar één keer per jaar die kans krijgen, in sommige gevallen. Die emotionele stress uit zich achteraf fysiek, door een algemeen gevoel van vermoeidheid. Tel daarbij zware maaltijden, alcohol en kortere nachtjes, die dat gevoel nog meer versterken.

Hou het realistisch

Last van een “familie jetlag”? Probeer met een meer relaxed gevoel naar een familiefeest te trekken en laat de gedachte los dat de dag of avond perfect moet zijn, tipt de psycholoog. Zorg daarnaast voor voldoende nachtrust en leer ook “nee” te zeggen. Op één dag naar de grootouders, schoonfamilie én nog een bezoekje aan meter of peter? Hou je planning realistisch en leg voor jezelf de druk niet te hoog. Daarnaast kan een deugddoend dutje tussendoor af en toe wonderen doen.