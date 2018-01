Dit zijn de populairste goede voornemens (en zo lang houden we er ons gemiddeld aan) SV

Gezonder eten, meer sporten, minder computeren en beter omspringen met geld. De lijst met goede voornemens is lang, al geldt dat meestal niet voor de periode dat we er ons effectief aan houden. Want wat zijn de populairste voornemens nu eigenlijk? En - belangrijker - hoelang houden we ze nu eigenlijk vol?

Gewoonlijk is het nieuwe jaar het moment om even stil te staan bij onze gezondheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste goede voornemens daar iets mee te maken hebben. Van minder drinken en stoppen met roken tot een betere work/life balans en meer tijd voor jezelf. Ook populair zijn: jezelf beter leren organiseren en een nieuwe taal of vaardigheid leren.

Helaas zijn die goede voornemens van korte duur. Uit een onderzoek van 2015 blijkt dat 63 procent van de mensen met wilde plannen er al snel de brui aangeeft. Zo'n 43 procent onder hen hield het na minder dan een maand al voor bekeken, 66 procent probeerde het toch minstens één maand uit. Kijken we op iets langere termijn, dan haalt maar liefst 80 procent het einde van maart niet.

Wil je die voornemens dit keer volhouden? Met dit stappenplan lukt het wel.

1. Stel slechts één doel voor jezelf.

2. Ben je vorig jaar grandioos de mist in gegaan met een goed voornemen? Kies dan dit jaar iets anders.

3. Kijk niet naar wat anderen doen.

4. Deel je voornemen op in een reeks van kleine, haalbare tussenstappen.

5. Vertel al je vrienden en familie wat je wil bereiken.

6. Maak een lijstje van alle voordelen die aan je doel verbonden zijn, en lees dat regelmatig eens na.

7. Heb je zo'n tussenstap voltooid? Beloon jezelf dan.

8. Maak je plannen en vooruitgang concreet door alles netjes te documenteren.

9. Een kleine tegenslag? Geen probleem. Weet dat dat niet alleen kan gebeuren, maar dat het zelfs doodnormaal is. Dat is geen reden om op te geven.

Good luck!