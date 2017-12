Dit is het vrolijkste kerstlied aller tijden, volgens musicologen ND

Bron: Bustle 0 thinkstock Psycho Wat is het vrolijkste kerstnummer aller tijden? Je kan er uren over discussiëren aan de feestdis, maar wetenschappers formuleren het antwoord op die vraag al in jouw plaats. Musicoloog Joe Bennett sloeg de handen in elkaar met muzikanten en songschrijvers om het meest typische vrolijke kerstlied ooit te schrijven, vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Om het 'beste kerstlied ooit' te schrijven, analyseerde musicoloog Joe Bennett allereerst meer dan 200 van de meest gestreamde Spotify-nummers in het Verenigd Koninkrijk in de week van 25 december 2016. Onder die 200 bevonden zich 78 specifieke kerstliedjes, die Bennett eruit haalde door de klasseren op basis van tempo, woordgebruik en het eventueel rinkelen van belletjes.

50% van die kerstliederen bevatten belletjes, en op vlak van liedjesteksten pasten ze allemaal in de thematiek van gezellig thuis zijn, liefde, een geliefde verliezen, feesten, de kerstman, sneeuw, religieuze thema's en vrede op aarde. Meer dan 9 op de tien van de meest populaire liedjes stonden in majeur en in het 4/4 ritme, voor de muziekkenners onder ons.

Met deze informatie in het achterhoofd, riep Bennett de hulp in van songschrijvers Harriet Green en Steven Anderson om het vrolijkste kerstlied mogelijk te schrijven, dat alle eigenschappen van een typisch kerstlied bevat. Er is geen vaste formule om het perfecte lied te schrijven, benadrukken de drie. Maar op basis van enkele sleutelingrediënten, slaagden ze er wel in een kerstsong te maken die - je bent gewaarschuwd - een tijdje in je hoofd blijft hangen. Met "Love's Not Just For Christmas" deden ze alvast een gooi naar het vrolijkste kerstlied ooit, dat je hieronder kan beluisteren.