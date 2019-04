Dit is blijkbaar de grootste leugen die we onszelf wijsmaken NA

14 april 2019

11u41

Bron: Red Online 6 Psycho “Ik ga me bedwingen tot slechts één paaseitje vandaag”, “Ik doe morgen sowieso de afwas”, “Ik ga het vanavond niet te laat maken en me beperken tot een wijntje”: allemaal zijn het leugentjes die we onszelf wijsmaken. Toch zijn dat volgens psychologe Carol Dweck niet de grootste leugens die we onszelf vertellen.

“De grootste leugen die we onszelf wijsmaken is dat we de verantwoordelijkheid voor onze handelingen opnemen”, aldus de psycholoog. “In plaats van te proberen om te leren van onze fouten en ze recht te zetten, gaan we vaak gewoon trachten om onze eer te herstellen. Dat doen we door de schuld op iets of iemand anders te steken of excuses te verzinnen. Toch leer je alleen maar echt van je fouten, als je ze ook daadwerkelijk erkent en niet ontkent.”

Het goede nieuws? Je kan je er meer bewust van worden dat je je verantwoordelijkheden vaak ontloopt waardoor je er ook de vruchten van kan plukken. Maak daarom wat tijd vrij voor wat innerlijke reflectie. Dat kan je doen door te mediteren of een dagboek bij te houden. Die helpen je om de echte waarheid naar de oppervlakte en je ego wat meer op de achtergrond te brengen.

Bovendien is dingen neerschrijven een goede manier om met complexe situaties en gevoelens om te gaan en om jezelf beter te leren kennen. Win-win!