Dit advies kregen dames in de jaren zestig van vrouwenmagazines TVM

03 mei 2018

12u57

Bron: Vice 0 Psycho Rond de jaren zestig gingen steeds meer vrouwen studeren, werken en kozen ze zelf wanneer ze kinderen kregen. Maar alsnog zag hun leven er totaal anders uit dan dat van de meeste vrouwen anno 2018. Dat we in ieder geval al een lange weg hebben afgelegd, bewijst het advies dat dames in 1960 kregen van bekende vrouwenbladen.

Praat niet over seks op dates, kus niet op een eerste afspraakje en draag geen sexy kleren

In de januari editie uit 1957 van het magazine Ladies’ Home Journal konden moeders aan de hand van een quizje ontdekken of hun dochter ooit geschikt zou zijn voor het huwelijk of niet. Gaat je dochter vaak op blind date? Weigert ze regelmatig om naar de kerk te gaan, maar gaat ze soms wel eens uit? Verliest ze af en toe haar geduld? Wie tien of meer van dit soort vragen positief moest beantwoorden, had in principe een onhuwbare dochter. Al schreef het magazine dat een preutse en niet-spontane dochter aan de andere kant ook niet veel beter is.

Gebruik een aparte vaginale douche

Nu weten we gelukkig dat vaginale douches of vaginale wasgels kunnen leiden tot problemen omdat ze het natuurlijke milieu verstoren. Maar in de jaren zestig was men daar duidelijk nog niet van op de hoogte. In alle grote kleppers, van ELLE tot Seventeen Magazine, werd vrouwen aangeraden om hun vagina minstens tweemaal daags te wassen, tenzij je voor de rest van je leven vrijgezel wou blijven. Want “mannen lopen hard weg van vuile vagina’s".

Rook niet zomaar overal

In de jaren zestig werd roken beschouwd als een sexy genotsmiddel, maar vrouwen mochten volgens tijdschriften wel niet overal een sigaret opsteken. In Ladies’ Home Journal werd hen aangeraden om nooit in een lift te roken, en ook op straat roken zou niet classy overkomen. Verder schreven ze ook nog dat een vrouw altijd haar eigen sigaretten op zak moest hebben. “Geen enkele man zal met een vrouw trouwen die altijd sigaretten schooit."

Verwen je man

Lijstjes met manieren waarop je je man kunt verwennen/vertroetelen, waren veelvoorkomend in magazines in de jaren zestig. Een voorbeeld uit Cosmopolitan uit 1965 raadt vrouwen bijvoorbeeld aan om “je man voor één keer niet wakker te maken in het midden van de nacht om hem te vertellen dat je je eenzaam en onzeker voelt. Hij heeft een zware werkdag gehad, laat hem slapen.” Nog zo’n briljante tip: “Als hij vertelt hoe zijn werkdag is geweest, luister dan en geef hem alle aandacht die hij wenst. Ook al interesseert het je niets.” En nog een laatste: “Zelfs als je exact weet waarom zijn automotor het niet doet, laat hem het zelf uitzoeken. Bemoei je er niet mee.”

Verdien geld als een man

In een editie van Cosmopolitan uit 1974 schreef Caroline Bird dat je als vrouw pas evenveel kunt verdienen als een man, als je ook de job van een man doet. En om zo’n job te bemachtigen en ook te behouden heeft ze een aantal tips: “Leer mannen bekijken als mensen en niet als seksobjecten. Het is ook belangrijk dat je situaties leert manipuleren in jouw voordeel én lach niet op de werkvloer. Mannen bezien hun werk niet als een spelletje, jij hoort dat dus ook niet te doen."

Het is altijd jouw fout

In de jaren zestig had Ladies’ Home Journal een rubriek ‘Kan dit huwelijk gered worden?’ waarin een mannelijke therapeut William Zehv relatie-advies gaf aan koppels. In de editie van 1964 schreef de 28-jarige Vera dat ze net had ontdekt dat haar man een affaire had. Daar bovenop had hij ook nog eens een job aangenomen in het bedrijf van de vader van zijn minnaar. Toen zij hem daarmee confronteerde, ontkende hij alles, weigerde hij een scheiding en bleef hij zijn minnares zien.

Het antwoord van Zehv? “Jullie moeten meer en vooral regelmatiger seks hebben en ook een baby krijgen.” Laten we het daarbij houden.