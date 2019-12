Disclaimers bij bewerkte foto’s doen meer kwaad dan goed Margo Verhasselt

03 december 2019

16u59

Bron: mindbodygreen 0 Psycho Steeds meer bedrijven beseffen dat geretoucheerde foto’s een negatieve impact hebben op ons zelfbeeld. Sommige merken, zoals het Amerikaans lingeriemerk Aerie bijvoorbeeld, kondigden al aan dat ze niet langer perfecte kiekjes zullen gebruiken in hun campagnes. Terwijl anderen dan weer laten weten wanneer de foto wat magische hulp van een computer kreeg. Maar ook die disclaimer zou nergens goed voor zijn.

Aan de universiteit van York waren enkele onderzoekers benieuwd naar hoe effectief zo’n disclaimer nu eigenlijk is. De boodschap kon gaan over een model dat te mager was tot een specifiek bericht over een foto die bewerkt werd. Jennifer Mills, professor psychologie en auteur van de studie, ging samen met Sarah McComb, doctorerend student, door zo’n 15 studies. Samen ontdekten ze dat de disclaimers eigenlijk helemaal geen positieve invloed hadden op het zelfbeeld van vrouwen.

“Wanneer je aan mensen vertelt dat het beeld niet echt is, verandert dat het feit niet dat het beeld wel door iemand wordt opgenomen”, legt Mills uit. “Eens dat het beeld toekomt in de hersenen, heeft het een effect op de manier waarop een vrouw naar haar eigen lichaam kijkt.”

Meer kwaad dan goed?

Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat sommige disclaimers meer schade toebrachten dan dat ze een positief effect hadden. McComb benadrukt dat vrouwen die een eetprobleem hebben zich nog slechter kunnen voelen na het zien van een foto van een model waarbij een disclaimer staat. “De disclaimers triggeren negatieve gevoelens over hun lichaam”, legt ze uit. Dat zou te maken hebben met het feit dat disclaimers meer aandacht trekken naar de bewerkte lichamen dan anders. “Dames willen nog steeds op de modellen lijken, ook al weten ze dat zelfs de modellen er zo niet echt uitzien”, stelt Mills. “Mensen willen nu eenmaal wat ze niet kunnen krijgen.”

De onderzoekers focusten bij deze studie vooral op vrouwen. Er is nog meer onderzoek nodig om te weten te komen of deze resultaten ook kloppen bij mannen en tieners.