Deze winter moeten we meer naar buiten gaan, volgens de Schotse levenswijze 'Coorie'

24 oktober 2018

Bron: Bustle 0 Psycho De temperaturen zijn gezakt, de herfst is in het land. Terwijl ik normaal gezien nu aan mijn halve winterslaap begin en zachte dekentjes mijn meest waardevolle bezit zijn, is er toch iets aan die frisse buitenlucht dat mij aantrekt. Wat precies? Geen idee. Maar de Schotse wellnesstrend Coorie meent dat we het gelukkige gevoel dat we krijgen van de natuur zéker moeten omarmen.

Wat is de bedoeling van Coorie? Een simpeler leven leiden waarbij je vooral geniet van de kleine dingen, een gevoel dat je vooral krijgt als je in de natuur bent. Oké, we weten het. Wellnesstrends en levenswijzen worden ons tegenwoordig haast dagelijks naar het hoofd gesmeten. Zo maakten we al kennis met Hygge, het Deense concept dat gaat over de kunst om geluk te vinden in de kleine dingen. Onder een dekentje liggen en Netflix kijken is zowat mijn vorm daarvan, genieten van een wandeling in de frisse herfstlucht is dan weer Coorie. Schotland kwam eerder al met hun versie van Hygge: Còsagach, een oud Gallisch woord dat wijst op het knus, gezellig en lekker warm maken.

Oké, genoeg vreemde woorden, we gaan terug naar Coorie. Het is eigenlijk vooral de bedoeling dat we onze zorgen laten vallen. Coorie is een traditioneel Schots woord dat evenveel betekent als ‘knuffelen’ volgens Country Living Magazine. Maar door de jaren heen kreeg het woord erg veel verschillende betekenissen. Als het woord ontleed moet worden, gaat het eigenlijk echt over het comfortabele gevoel dat we krijgen wanneer we gelukkig zijn, zeker als dat gevoel opspeelt in de natuur.