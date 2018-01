Deze populaire bloggers bewijzen dat schoonheid een breed begrip is SV

11u02 1 Instagram Psycho Ze hebben duizenden volgers, delen dagelijks foto's van zichzelf en ... ze zien er niet uit zoals de maatschappij dat van hen zou verwachten. Deze prachtige vrouwen inspireren niet alleen met hun make-upkwasten en afgetrainde lichamen, maar ook met hun unieke uiterlijk, zelfvertrouwen en optimisme.

Be fierce 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@evita_delmundo) op 13 jan 2018 om 07:52 CET

Evita Patcey Delmundo

De 20-jarige Evita geeft toe dat ze er in het verleden wel over getwijfeld heeft om haar moedervlekken te laten weghalen, maar dat ligt momenteel ver achter haar. Het risico was te groot, en dus besloot ze haar uiterlijk te omarmen. Ze nam zelfs deel aan Miss Universe Malaysia. "Schoonheid draait niet om perfectie, wel om wie je bent en hoe graag je jezelf ziet."

When me and my friend smell food - #mamacax #findingpaola #nyfw2017 📷: @grace.1i ___________________________________________ Een foto die is geplaatst door null (@mamacaxx) op 17 sep 2017 om 00:22 CEST

Cacsmy Brutus

Toen Cacsmy op haar veertiende de diagnose bot- en longkanker kreeg, zou ze maar 3 weken meer te leven hebben. Ze overleefde de ziekte op miraculeuze wijze, maar verloor wel haar rechterbeen. Tegenwoordig loopt ze rond met een prothese en krukken, maar dat wil niet zeggen dat ze er minder stijlvol uitziet. Haar drukke levensstijl en modellenwerk zijn niet altijd even makkelijk, al helemaal niet omdat ze maar al te goed beseft dat ze er anders uitziet. "De waarheid is dat ik nog een lange weg te gaan heb als het op zelfvertrouwen en eigenliefde aankomt. Net zoals iedereen, overigens."

Morgan Mikenas

In het middelbaar werd Morgan gepest omwille van haar lichaamshaar, en dus zeurde ze haar moeder de oren van het hoofd om haar eerste scheermesjes. Tegenwoordig komen die echter niet meer bij haar binnen, want ze gaf het ontharen helemaal op. "Eerlijk? Ik hou van mijn haar, ook dat dat op mijn lichaam groeit. Ik wil de meest natuurlijke en menselijke versie van mezelf zijn," zo vertelt ze. In plaats van te luisteren naar wat de samenleving van haar verwacht, wil ze liever haar eigen accenten leggen. "Natuurlijk moet de hele mensheid niet plots stoppen met scheren. Ik wil gewoon anderen inspireren om te doen wat ze graag willen doen en waar ze zich het best bij voelen."

About last night... 🤡 #Dubai #atlantis #thepalmjumeirah #cirquedecuisine #life #happy #alopecia #alopeciaawareness #abudhabi #buzzcutfeed Een foto die is geplaatst door null (@yasmintaylor5) op 19 mei 2017 om 11:09 CEST

Yasmin Taylor

Op haar vijftiende begon Yasmin Taylor plots haar te verliezen, en al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was dan het wisselen van de seizoenen. Alopecia, luidde het verdict, ook wel haaruitval genoemd. Dat komt omdat het immuunsysteem de haarfollikels gaat aanvallen en zo voorkomt dat er nieuwe haren groeien. Het duurde acht jaar voor ze met haar aandoening leerde leven, maar uiteindelijk besloot ze om de pruiken vaarwel te zeggen en zichzelf te accepteren. "Ik voelde me alsof ik iemand anders was wanneer ik een pruik droeg. Dus raapte ik al mijn moed bij elkaar en deed ik het ding af. Sindsdien heb ik het niet meer aangeraakt."

Beck Jackson

Fitnessgoeroe Beck Jackson mag dan wel het lichaam hebben waar we altijd al van droomden, ook zij worstelt met haar eigen onzekerheden. Zo deelt ze regelmatig foto's waarop ze zonder make-up te zien is, net omdat ze enorm veel last heeft van acne. Op die manier wil ze haar volgers duidelijk maken dat het oké is om niet perfect te zijn. "De mooiste mensen zijn gelukkige mensen. Ik weet dat het moeilijk is om gelukkig te zijn als je niet goed in je vel zit of onzeker bent - maar weet dat je mooi bent, OOK als je acne hebt, of cellulitis, striemen of dijen die elkaar raken."

Emily Jones

Emily heeft het Ehlers- Danlos Syndroom. Een zeldzame erfelijke bindweefselziekte waardoor ze via een tube gevoed moet worden. Natuurlijk voelde ze zich er slecht door in het verleden, maar dankzij make-up vond ze haar zelfvertrouwen terug, zo vertelt ze. "Ik creëer al mijn looks rond de tube, omdat die natuurlijk niet mag loskomen. Daarom focus ik vooral op mijn ogen, de andere kant van mijn gezicht, of mijn lippen."