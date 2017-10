Deze moeder steekt leerkrachten op hilarische wijze een hart onder de riem ND

Vandaag is het Dag van de Leerkracht, waarmee we de mensen in de bloemetjes zetten die onze kinderen de geheimen van wiskunde en Frans leren. De Amerikaanse en comédienne Dena Blizzard doet dat wel heel nadrukkelijk in een hilarische video die viraal gaat: "Die mensen brengen een hele dag met onze kinderen door, een heel jaar lang, en wij zeuren over verdomde potloden die we moeten kopen?"

Dena Blizzard is een actrice en comedienne, die je kan kennen van het filmpje Chardonnay Go. Hier filmt zichzelf in een warenhuis terwijl ze inkopen doet voor het nieuwe schooljaar, met het lijstje van de juf in de hand. "Ouders klagen over de dure spullen die ze voor hun kinderen in huis moeten halen. Maar weet je dat die leerkrachten een heel jaar lang élke dag doorbrengen met je kinderen?! Is het enige wat je kan zeggen 'ik wil die potloden niet kopen'? Koop die verdomde potloden! Wat mij betreft mogen ze alles op dat lijstje zetten wat ze maar willen. Liters superlijm? Wasmiddel? Een microgolfoven? Ik koop het!"



"Ik ken niks van geschiedenis. Maar er is een vrouw die mijn kinderen dat uit eigen beweging wil bijbrengen. Natuurlijk koop ik haar een gele ringmap, als zij dat wil. Dat is het minste dat we kunnen doen!" Leerkrachten aller landen: een chaotisch maar toch mooi compliment aan jullie adres, op deze Dag van de Leerkracht. Bekijk de hele tirade van deze Dena hieronder, die wel vaker filmpjes post op haar Facebookpagina One Funny Mother.