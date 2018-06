Deze illustrator transformeert zijn depressie en angststoornissen in grappige en herkenbare cartoons TVM

07 juni 2018

15u40

Naar schatting krijgt één op de vier mensen vroeg of laat af te rekenen met mentale gezondheidsproblemen. Soms gaan die vanzelf weer over, maar ze kunnen ook heel lang aanslepen. Illustrator en komiek Alec MacDonald kampt zelf met depressies en angststoornissen, en als deel van zijn genezingsproces transformeerde hij die gevoelens om tot cartoons. Grappig, verdrietig en herkenbaar tegelijkertijd.

Er wordt wel eens gezegd dat lachen het beste medicijn is, maar dat is makkelijk gezegd als je het bed niet meer uit kan en alles donker en somber inziet. Ook Alex MacDonald zag het leven een tijdlang niet bepaald rooskleurig in, en begon zware antidepressiva te slikken. Aan Vice beschrijft hij die periode als “een zeer verkorte tweede ronde van mijn puberteit, maar dan met een extreem laag libido”. Hij vertelt ook dat hij het gevoel had zelf geen controle meer te hebben over zijn leven en dat hij daarom op zoek ging naar een uitlaatklep om weer het gevoel te krijgen dat hij actief participeerde in zijn eigen bestaan.

En dat vond hij in illustreren. Iets dat hij al sinds kinds af aan doet, maar pas na een sessie met zijn psycholoog ook begon toe te passen als therapie. “Ik ging naar huis en tekende 1.000 versies van mezelf om uiteindelijk bij één karikatuur uit te komen waar ik me oké bij voelde. Ik kocht van die grote schetsboeken en een hoop dure pennen en zat twee weken lang in koffiebars, waar ik obsessief neerpende hoe ik mezelf voelde van dag tot dag.”

MacDonald beschrijft zijn oorspronkelijke zelfportretten als “zelfingenomen en vaag incestueus, alsof je een glimp van jezelf opvangt in de spiegel terwijl je seks hebt.” Maar hij legt ook uit dat zijn tekeningen hem in staat stellen om met een andere blik naar zichzelf te kijken. En het helpt hem ook om zijn naar eigen zeggen levenslange reflex om zichzelf onsympathiek te vinden, tegen te gaan. “Ik ontdekte dat mijn illustraties – die tegelijkertijd grappig, hilarisch en pijnlijk zijn – konden dienen om een vriend van mezelf te zijn wanneer ik die nodig had.”

Bekijk een selectie van zijn werk hieronder:

🎈 Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 04 jun 2018 om 23:48 CEST

It was the father’s proudest moment. Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 04 jun 2018 om 04:04 CEST

On again off again 💔 Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 01 jun 2018 om 17:49 CEST

Choose wisely. Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 27 mei 2018 om 01:57 CEST

Chug Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 18 mei 2018 om 02:40 CEST

Get cozy. Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 12 mei 2018 om 21:22 CEST

Getting organized 🖋 Een foto die is geplaatst door null (@alecwithpen) op 03 mei 2018 om 04:33 CEST