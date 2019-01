Deze goede voornemens kan je wél makkelijk volhouden Sophie Vereycken

02 januari 2019

14u07 176 Psycho Minder snoepen, vaker sporten, meer lezen, niet zo veel computeren. Stuk voor stuk goede voornemens waar we resoluut het nieuwe jaar mee starten, maar uiteindelijk snel in de vuilnisbak belanden. Wil je dit keer het jaar beginnen met wilde plannen die je wél kan volhouden? Dat is lang niet zo moeilijk als het lijkt.

1. Onderhoud je vrienden

Dan hebben we het niet over een maandelijks geldbedrag (al zouden sommigen daar waarschijnlijk ook geen nee tegen zeggen), maar wel over toewijding en inspanning. Natuurlijk is het makkelijker om na een lange werkdag een glaasje in te schenken en voor de buis te kruipen, maar zo'n glas wijn smaakt nog tien keer beter in het gezelschap van vrienden. Heb je goede vrienden die in het buitenland wonen? Maak er dan een gewoonte van om minstens één keer per maand te skypen, bellen of mailen.

2. Stop met zoveel geld uit te geven aan kleren

En investeer in de plaats daarvan in een paar duurzame stuks. Of probeer eens de 'capsule wardrobe'-techniek: je kleerkast mag slechts een bepaald kledingstukken bevatten. De meesten zweren daarvoor bij het getal 36, maar dat kan je in feite helemaal zelf kiezen. Het idee erachter is dat je zo weliswaar een beperkte garderobe hebt, maar dat ieder kledingstuk met de rest te combineren is. Het resultaat? Minder keuzestress, en àltijd een mooie outfit.

3. FOMO wordt JOMO

Weg met de angst om allerlei dingen te missen: tijd om JOMO - the joy of missing out - in de armen te sluiten. Natuurlijk is het belangrijk om buiten te komen (zie puntje 1), maar af en toe een moment om je innerlijke huismus vrij spel te geven, is ook toegestaan. Maak die knusse avond op de bank nóg gezelliger door gewoon helemaal niets te plannen, in plaats van alles op het laatste moment af te moeten zeggen.

4. Beloon jezelf

Of je nu een knaller van een jaar of een aaneenschakeling van rotdagen achter de rug hebt: je hebt het toch maar weer mooi gedaan. Van af en toe wat liever zijn voor jezelf is trouwens nog nooit iemand doodgegaan. Heb je zin in dat stuk chocoladetaart? Geniet ervan, en laat het smaken. Mooi paar schoenen gezien? Vooral kopen (zolang het binnen je capsule wardrobe past natuurlijk).

5. Meer series kijken

Of boeken lezen, dat kies je gewoon lekker zelf. Het is bewezen dat fictie goed is voor onze emotionele intelligentie. Doordat we meeleven met personages - of die nu uit inkt en papier of een aaneenschakeling van pixels bestaan - zouden we empathischer worden. Zet dus zeker die volgende aflevering van Gilmore Girls op. Word je alleen maar een beter mens van.

6. Bel je ouders op

Het is een kleine moeite, en wedden dat ze opgetogen zullen zijn om iets van je te horen? 20 minuutjes babbelen en je hebt je ouders een goede dag bezorgd, en wie weet heb je er zelf minstens evenveel aan.

7. Ga op staycation

Leuk hoor, die verre reizen en wilde avonturen. Maar de harde realiteit is dat die maandagmorgen extra pijnlijk aanvoelt wanneer je de hele vakantie lang zo veel mogelijk gezien en gedaan hebt. Wie écht uitgerust weer op het werk wil komen, zou beter eens af en toe een staycation nemen. Een weekje thuisblijven, genieten van het rustige huisleven, eindelijk die vervelende huishoudelijke taakjes afvinken en gewoon ontspannen.

8. Leer thee drinken

Thee drinken is gezond, en van een kopje groene thee nippen voor het slapengaan is dan ook een prima voornemen. Groene thee zit namelijk boordevol antioxidanten die goed zijn voor het hart en de cholesterol. Bovendien werkt zo'n kopje thee ook gewoon ontspannend en is het een veel gezonder alternatief voor dat glaasje wijn. Laat een zakje trekken in de mooiste mok die je hebt, en genieten maar.

9. Spaar de helft

Je dertiende maand gekregen? Of wacht er nog een mooi bedrag op je bij het volgende familiefeest? Pas dan deze tactiek toe: geef de ene helft uit, en de andere zet je opzij. Doordat je nog steeds iets leuks voor jezelf kan kopen, voelt het minder als sparen, maar voor je het weet heb je wél het bedrag voor die vakantie of wasmachine verzameld. Win-win!