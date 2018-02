Deze dame moedigt andere vrouwen aan om van hun hangborsten te houden TVM

13 februari 2018

10u02

Bron: Buzzfeed 0 Psycho De 23-jarige Chidera Eggerue, online ook wel bekend als De 23-jarige Chidera Eggerue, online ook wel bekend als The Slumflower , is een campagne begonnen om vrouwen aan te moedigen van hun hangborsten te houden. Ze poseert regelmatig zonder beha en raadt anderen aan om hetzelfde te doen. “Mijn borsten zijn perfect normaal.”

Al op jonge leeftijd had de Britse een complex over haar borsten. Ze vond dat ze te veel hingen en ging daarom op haar achttiende bijna over tot plastische chirurgie. “Toen ik als jong meisje beha’s ging passen, zag ik alleen maar blanke vrouwen met prompte borsten op de verpakking en in campagnes poseren. Als ik dan naar mezelf in de spiegel keek, had ik allesbehalve dat,” vertelt Chidera Eggerue aan Buzzfeed.

Omdat een borstcorrectie uiteindelijk te duur was, leerde ze stap voor stap haar lichaam te accepteren. De weg naar zelfacceptatie duurde lang, maar ondertussen heeft ze helemaal geen problemen meer met haar hangende borsten. Integendeel zelfs. Ze draagt bijna nooit nog een beha en poseert op Instagram naar hartenlust in strakke topjes waar je alles doorziet.

“Ik ben nu 23 en wil dat andere vrouwen zich ook voelen zoals ik mij voel. Daarom ben ik met de onlinecampagne #SaggyBoobsMatter begonnen waarbij ik andere vrouwen aanmoedig om ook zonder beha te poseren en van hun eigen lichaam, inclusief hangborsten, te houden,” aldus Eggerue.

Wandelende vagina

“Mijn borsten zijn niet fout, maar perfect normaal. Ze zijn de toekomst.” Talloze vrouwen juichen de actie toe en ze wordt ook vaak uitgenodigd om erover te spreken op evenementen en conferenties. Al is er nog een lange weg te gaan volgens de jonge Britse dame.

“Eigenlijk zijn de meeste commentaren die ik krijg op mijn foto’s ronduit teleurstellend, maar ik heb geleerd om dat niet persoonlijk te nemen. Mannen zijn gesocialiseerd om lichamen van vrouwen als een wandelende vagina te beschouwen. Daardoor worden onze lichamen veel kritischer bekeken.” Al komen er ook negatieve reacties van vrouwen zelf. “Jammer, want ik doe dit net om hen te helpen.”

Eggerue concludeert dat de enige manier om iets te normaliseren, is door er vaak mee geconfronteerd te worden. Wie een probleem met hangborsten heeft, moet zichzelf eerst eens afvragen hoe dat komt.”

Stop waiting for people to give you permission to believe that you are amazing. Regardless of how much of a prick you are/have been, as long as you are making the effort to do better, you truly do deserve to believe that you are amazing. Get your life. Photo by @mannyjefferson Een foto die is geplaatst door null (@theslumflower) op 23 dec 2016 om 23:51 CET

Giving you PRIMARY COLOURS. Een foto die is geplaatst door null (@theslumflower) op 26 jan 2018 om 01:03 CET

fight me Een foto die is geplaatst door null (@theslumflower) op 05 jan 2018 om 01:48 CET