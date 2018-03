Depressief? Een streng dieet maakt je weer gelukkig Hoe voedsel ons brein bewerkt Beau Wauters

31 maart 2018

10u12

Bron: De Morgen 0 Psycho Met een bepaald dieet je depressie genezen? Volgens Amerikaanse onderzoekers van de Rush University in Chicago kan het. Alsmaar meer studies brengen de invloed van voedsel op ons brein in kaart.

Hoe voedsel ons brein bewerkt, is al 50 jaar het onderwerp van wetenschappelijke discussies. Wat alvast zeker is: superfoods bestaan niet. Wel tonen steeds meer studies aan dat neurologische en psychische aandoeningen verholpen kunnen worden met een specifiek dieet.



Zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Rush University in Chicago dat een bepaald voedselpatroon depressie kan helpen genezen. Het gaat dus niet om één magisch voedingsmiddel, maar om een mix van volkoren granen, fruit, groenten en een minimum aan vlees. Die vezelrijke voedingsmiddelen zorgen voor diversere darmbacteriën, die ons humeur positief beïnvloeden.



