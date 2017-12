Deense gezelligheid 'hygge' krijgt concurrentie: alles wat je moet weten over het Schotse 'còsagach' ND

11u45

Bron: Metro UK 0 Haley Powers / unsplasj Psycho Haal die kaarsen en dekentjes maar boven, want na de Scandinaviërs hebben nu ook de Schotten een term bedacht voor knus binnenblijven en het gezellig maken. "C òsagach ", zo heet hun concept van gezelligheid, wat helemaal van pas komt bij dit druilerige weer.

We hadden al het Deense "hygge", wat wijst op het gezellig maken door kleine dingen te appreciëren. Het knisperen van een open haard, die eerste hap van een stuk chocoladetaart, een dikke sjaal rond je nek. De Zweden leren ons dan weer gelukkig zijn met minder met hun concept "lagom", wat zoveel betekent als "niet te veel, niet te weinig, maar net genoeg". En nu voegen de Schotten daar hun woord "còsagach" aan toe, een oud Gallisch woord wat wijst op het knus, gezellig en lekker warm maken.

Met een boek voor het haardvuur

"Je kan 'còsagach' in elk seizoen bij ons ervaren, maar in de winter komt het het best tot zijn recht," schrijft het trendrapport van VisitScotland. "Het is geen geheim dat Schotland soms met hevig en woest weer kampt. In de winter razen stormen in de lucht en kletsen golven tegen de rotswanden. Dan is er niets bevredigender dan je gezellig voor het haardvuur nestelen, met een boek en een warm drankje in de hand, terwijl je naar het weer buiten luistert." Een visie waar wij we ons op deze dagen van sneeuw en ijzige wind helemaal achter kunnen scharen.

Còsagach voor beginners

Ook wat meer "còsagach" in huis halen? Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, noch dure lifestyleboeken voor in huis te halen. Met deze tips lukt het ook:

- Vlucht van het koude gure weer naar een gezellig plekje. Dat kan een kleine koffiebar zijn, een gezellig cafeetje of bij vrienden thuis.

- Warme dranken zijn essentieel. Thee, warme chocolademelk of glühwein voeren de boventoon.

- Dekentjes werken altijd. Grabbel de zachtste, pluizigste bij elkaar en nestel jezelf in de zetel. Ontspan, voel de warmte en gezelligheid en laat je zorgen voorbij gaan.