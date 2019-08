De zon op je snoet: parken en natuur geven je humeur een boost Liesbeth De Corte

23 augustus 2019

12u51

Bron: Mindbodygreen, Trouw, Eigen Berichtgeving 0 Psycho Dit weekend kunnen we nog eens profiteren van heerlijke zomerse temperaturen. Het ideale moment om eropuit te trekken in de natuur. Nog een extra excuus nodig? Volgens een nieuwe studie doet het ook wonderen voor je humeur.

Ervaar jij tijdens de kerstperiode een gelukzalig en tevreden gevoel? Wel, tijd doorbrengen in een park zou hetzelfde effect hebben. Dat heeft een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift People and Nature, aangetoond.

Om tot die conclusie te komen, zijn de wetenschappers op een originele manier te werk gegaan: ze hebben tweets geanalyseerd. Concreet zochten ze mensen die een park in San Francisco hadden bezocht en bestudeerden ze hun tweets voor, tijdens en na het bezoek aan het park. Onder meer het sentiment en de emotionele waarde van het woordgebruik in de twitterberichten werd onder de loep genomen. In totaal konden ze honderden tweets per dag - en dat drie maanden lang - analyseren.

De onderzoekers ontdekten dat het taalgebruik heel wat positiever klonk als de twitteraars zich in een park vertoefden. “Het effect was nog eens sterker in grote parken met veel planten en bomen”, stelt Aaron Schwartz, hoofdauteur van de studie (Universiteit van Vermont). Met andere woorden: hoe groener de parken, hoe beter voor je gemoedstoestand.

Kerst

Om dit een beetje in context te plaatsen, keek het onderzoeksteam ook naar het effect van Kerstmis op de tweets. “Ook tijdens de kerstperiode merkten we dat het twittergedrag veel vrolijker was. Deze toename is vergelijkbaar met die in het park."

Op zich zijn deze resultaten geen grote verrassing. Verschillende studies hebben al aangetoond dat tijd doorbrengen in het groen een reeks voordelen heeft. Je voelt je niet alleen verbonden met de natuur, maar je immuunsysteem gaat er ook op vooruit, je krijgt minder stress, je bloeddruk verlaagt én je voelt je opgewekter.

Bosbaden

Net om die redenen vond shinrin-yoku, oftewel bosbaden, vorig jaar z'n intrede in onze contreien. “Shinrin-yoku betekent letterlijk ‘baden in de atmosfeer van een bos’”, vertelde schrijfster Annette Lavrijsen eerder aan Trouw. Ze weet waarover ze praat, want ze heeft er een boek over geschreven: ‘Shinrin-yoku: de helende kracht van bosbaden’. “Het is een meditatieve wandeling door de natuur waarbij je probeert bewust aanwezig te zijn. Je laat je telefoon thuis en dompelt je met al je zintuigen onder in de schoonheid van het bos. Dat doe je door heel rustig te lopen en soms even te gaan zitten of liggen, het gras op je huid voelen kriebelen, en de wind op je gezicht.”

Volgens Lavrijsen is dat in een sterk verstedelijkte en digitale samenleving, waarin alles in versnelling lijkt te gaan, meer dan ooit van belang. “Zelfs in de natuur fietsen of lopen we er vaak snel doorheen, zonder aandacht voor de omgeving.”

Wil je het dit weekend ook eens uitproberen? Dr. Qing Li - internationaal dé expert op het gebied van bosgeneeskunde - heeft een handig stappenplan opgesteld voor het ultieme bosbad.

1. Laat je telefoon en camera thuis: je moet langzaam en zonder doel wandelen, daar heb je dus geen gps of ander toestel voor nodig.

2. Zoek jouw ideale plek: er is een bos voor iedereen. De ene zal meer houden van de geur van vochtige aarde, de ander wil een beekje, nog iemand anders houdt van bloemen. Zoek een groene plek in jouw buurt die heeft waar jij gelukkig van wordt.

3. Zet je vijf zintuigen aan het werk:

• Luister naar de wind in de bomen en de vogels die zingen.

• Kijk naar de verschillende tinten groen en het zonlicht door de takken.

• Snuif de geur op, dit is natuurlijke aromatherapie!

• Zet je handen op een boomstronk en voel, of laat je tenen even in een beekje hangen. Ga eens op de grond liggen.

• De laatste is de moeilijkste: voel het bos. Euhm, met andere woorden, geniet van de kalmte.

4. De optimale duur van een bosbad is een uur of vier, maar kortere perioden werken ook.

5. Rust wanneer je wil, drink iets wanneer je wil en wandel vooral niet te snel, het is geen sport.