De zoektocht naar geluk maakt ongelukkig Margo Verhasselt

07 januari 2020

07u49

De eeuwige queeste naar geluk? Die maakt ongelukkig. Althans, dat toont een nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk toch aan.

We willen het altijd beter doen: meer geld verdienen, een strakker lijf hebben, gezonder eten en gelukkiger zijn. Nieuwjaarsvoornemens worden de laatste dagen uitvoerig besproken in de westerse wereld. Maar die eeuwige zoektocht naar geluk? Die zou weleens een averechts effect kunnen hebben. Dokter Julia Vogt nam zo’n 151 Britse studenten en hun gewoontes onder de loep. Wat bleek uit haar onderzoek? Zij die aangaven veel bezig te zijn met hoe gelukkig ze waren, toonden vaker tekens van depressie. “Wanneer je teveel belang hecht aan geluk, ben je te veel met je emoties bezig en dus ook met hoe je je gedraagt”, legt de onderzoeker van de University of Reading uit. Het team achter de studie haalt aan dat een eerdere link tussen bezig zijn met geluk en symptomen van depressie al gevonden werd door een onderzoeksteam uit de Verenigde Staten.

De studenten kregen een vragenlijst voorgeschoteld. Die focuste op hoe belangrijk ze geluk vonden, welke invloed hun gevoelens op hen hadden, hoe gemakkelijk ze die opzij konden schuiven en het aantal depressiesymptomen dat ze vertoonden. De resultaten, die gepubliceerd werden in the Journal of Happiness Studies, toonden aan dat zij die geluk erg belangrijk achtten, vaker symptomen van depressie vertoonden.

Die link kan althans gemaakt worden wanneer mensen te hard focussen op hun gevoelens of situaties en niet langer genieten van het moment. De onderzoekers merkten eenzelfde link op bij mensen die hun gevoelens opkroppen. “Je gevoelens wegsteken, wordt niet bekeken als gezond. Wanneer je niet over iets wil nadenken, doe je dat vaak juist wel”, benadrukt Vogt.

Het team vervolledigde het experiment nadat ze nog eens 299 mensen ondervroegen, nu werd ook rekening gehouden met mensen die extreme hoogtes en laagtes kennen (mensen die bipolair zijn bijvoorbeeld). Opnieuw toonden de resultaten aan dat zij die meer belang hechten aan geluk, vaak ongelukkig waren.

Vogt benadrukt dat de studie niet kan bewijzen dat belang hechten aan geluk voor een depressie kan zorgen, al wordt dat ook niet uitgesloten. “Mocht het andersom zijn, en zou depressie voor meer geluk zorgen, dan zou de relatie in alle landen gevonden worden." De studie had wel zijn beperkingen: er werden vooral vrouwen ondervraagd en er werd geen rekening gehouden met de gezondheid of sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers.