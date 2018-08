De twee dingen die je nooit mag doen als je wakker wordt in het midden van de nacht Nele Annemans

02 augustus 2018

16u05 2 Psycho Het enige wat je wil is een lange, deugddoende nachtrust, maar - BAM -, klokslag 3 uur schrik je wéér volledig afgepeigerd wakker. Alsof dat nog niet genoeg is, is het vaak een helse uitdaging om dan de slaap weer te kunnen vatten. Gelukkig weet slaapspecialist Michael Breus raad.

Eerst de absolute don’ts. Volgens dokter Breus moet je vermijden om naar het toilet te gaan, tenzij je écht moet. ‘Alleen al door rechtop te staan verhoog je je hartslag, wat niet bevorderlijk is voor je slaap erna. Je hart mag immers maar aan een bepaald ritme kloppen om je ontspannen genoeg te voelen om in te slapen. Sta je op, dan verstoor je dat ritme waardoor je dus meer moeilijkheden ondervindt om de slaap weer te vatten.’

Bij de tweede don’t moet je proberen te vechten tegen je eerste instinct. ‘Kijk niet naar de klok als je wakker schrikt. Dat zet je ertoe aan om uit te rekenen hoeveel uren je nog hebt voor je alarm je slaap ruïneert. Weersta de drang om je smartphone te nemen en probeer je zoveel mogelijk te ontspannen zodat je weer kan indommelen', aldus de slaapspecialist.

Het is een gave, maar dokter Breus benadrukt dat het vooral belangrijk is om je niet op te jagen of geïrriteerd te raken. ‘Probeer je hoofd leeg te maken, want als je panikeert omdat je nog altijd wakker ligt, zal er van slaap niet veel meer in huis komen.'

