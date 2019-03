De tijd vliegt écht als je ouder wordt Liesbeth De Corte

24 maart 2019

14u13

Bron: ScienceDaily 0 Psycho Als kind leken de dagen op school wel een eeuwigheid te duren. Nu lijkt het alsof het weekend in een vingerknip gepasseerd is. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom gaat de tijd precies sneller als we ouder worden?

“Tijd”, schrijft de dichter Gerrit Krol ergens, “is een kettinkje dat je om je vinger slingert. Maar waarom slingert dat kettinkje steeds sneller?” Niet alleen dichters, maar ook wetenschappers hebben zich over de vraag gebogen waarom de tijd steeds sneller lijkt voort te jakkeren. Waaronder professor Adrian Bejan van de Duke University.

“Mensen zijn vaak verbaasd als ze nadenken over de ‘goeie ouwe tijd’. De dagen uit hun jeugd leken wel eeuwig te duren”, zo begint Bejan zijn uitleg in het wetenschappelijke blad European Review. “Dat wil niet zeggen dat die ervaringen dieper of betekenisvoller waren. Ze werden gewoon sneller verwerkt.”

Ouder, complexer en trager

Hoe ouder je wordt, hoe meer fysieke veranderingen er plaatsvinden in je lichaam. Ook je zenuwstelsel en je neuronen verouderen en worden complexer, zo redeneert de professor. Het gevolg: als je een signaal binnenkrijgt, moet dat een langere weg afleggen. Én die ‘weg’ wordt slechter naarmate je leeftijd vordert.

Dat zorgt er allemaal voor dat je beelden trager gaat verwerken als je ouder wordt. Bejan haalt als bewijs aan dat de ogen van baby’s en kinderen veel vaker bewegen dan die van volwassenen. Dat komt omdat baby’s de beelden sneller verwerken, waardoor ze dus meer informatie verzamelen.

Op exact dezelfde tijd gaan oudere mensen dus minder nieuwe beelden opnemen. Daardoor lijkt de tijd sneller te gaan. Andersom geldt dat de dagen in je jeugd trager verliepen omdat je als kind simpelweg meer informatie verwerkte. Kortom: “Time flies als je ouder bent. Niet omdat een of andere biologische wekker sneller tikt, maar wel omdat je beelden anders waarneemt”, zo vat Bejan het samen.