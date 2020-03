De stress van 30 zijn: “Hoewel ik echt geen kinderen wil, hoor ik toch mijn biologische klok tikken: ‘Hé, oude taart, straks heb je niks meer te kiezen!”

Rond je dertigste lijkt het wel spitsuur in je hoofd. Spoort tram drie richting blitzcarrière? Stap je af bij halte happy single? Of wordt de eindbestemming toch huisje, boompje, beestje? Overal waar je kijkt, zijn er keuzes te maken. Die onzekerheid heeft een naam: het dertigersdilemma of de thrisis.

NRJ-DJ Kim Muylaert: ‘Hoewel ik echt geen kinderen wil, hoor ik toch mijn biologische klok tikken: ‘Hé, oude taart, straks heb je niks meer te kiezen!’

Wat hebben komiek William Boeva, presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis en tienkamper Thomas Van der Plaetsen gemeen? Hun leeftijd: in 2020 blazen ze allemaal dertig kaarsjes uit. Wie wil weten of dat gepaard gaat met grijze haren of tranen, kan maar beter naar de website van radiozender NRJ surfen. In de podcastreeks ‘30 in 20’, spreekt NRJ-dj Kim Muylaert – sinds 9 februari ook lid van de club van dertig – met lotgenoten. Of deze dertigers door evenveel professionele en relationele struggles geplaagd worden als hun fictieve leeftijdsgenoten uit de populaire Eén-reeks, verklappen we niet. Wat wel vaststaat, is dat tram drie iets met zijn passagiers doet. Dat geeft Kim Muylaert zelf grif toe. ‘Ik vond dat hele thrisisgedoe altijd belachelijk. Maar naarmate mijn dertigste verjaardag naderde, merkte ik toch dat bepaalde vragen plots een stuk prangender werden. Ben ik goed bezig? Wat wil ik nog bereiken? Wat verwacht de maatschappij van mij? Hoewel ik er al jaren van overtuigd ben dat ik geen kinderen wil, hoor ik mijn biologische klok plots toch tikken. ‘Hé, oude taart met je grote mond, straks héb je helemaal niks meer te kiezen! (lacht)”

Schreeuwende baarmoeders, de horror van babyborrels, katers die ineens drie dagen duren en hoe de zwaartekracht inwerkt op ons lijf: het komt allemaal aan bod in de podcast. “Wat me het meest opviel, is dat alle gasten de kaap van de dertig toch echt als een ‘momentum’ beschouwen. Allemaal maken ze in meer of mindere mate de rekening op nu hun dertigste geboortedag nadert. Spoileralert: volwassenheid is een leugen! We dachten als twintiger allemaal dat we tien jaar later de wijsheid in pacht zouden hebben, maar dat valt dik tegen.”

Fomo of het meerkeuzeleven

‘Als ik later groot ben.’ We kennen allemaal het zinnetje waarmee we vroeger de belangrijke dingen des levens voor ons uit schoven. Huren of kopen, kinderen of katten, carrière of jobhoppen: de Grote Vragen leken lichtjaren verwijderd. Tot de realiteit ons inhaalde. De tiener van weleer, die ervan uitging dat hij twee decennia later zijn schaapjes op het droge zou hebben, vraagt zich als dertiger steeds vaker af of ‘dit’ het nu is. Enter de dertigersdip of de thrisis. Hippe woorden voor een fenomeen dat van alle tijden is, maar dat in onze huidige maatschappij meer dan ooit op het voorplan staatw. Daarvoor zijn er verschillende verklaringen, legt psychologe Penelope Makris uit. “Ten eerste leven we meer dan ooit in een meerkeuzemaatschappij. Toegegeven, die evolutie is al even aan de gang. De kinderen van de jaren vijftig en zestig hadden bijvoorbeeld al meer in de pap te brokken dan de borelingen van de jaren twintig en dertig. Toch bleef het bekende sjabloon nog lang de norm: privé stichtte je een gezinnetje, op professioneel vlak trad je in de voetsporen van ma of pa en in je vrije tijd ging je uitwaaien aan de Vlaamse kust. Vandaag schrijf je het scenario van je leven helemaal zelf. Op het eerste gezicht lijkt dat geweldig, maar er zit een addertje onder het gras: de keuze is té reuze. Daardoor dreigt keuzestress en keuzespijt. Of om het met een hipper woord te zeggen: fomo.”

Het hoort zo – of niet?

Dat de verwachtingen ook nog eens torenhoog liggen, helpt de zaak niet vooruit. “Onderdoen voor anderen is uit den boze in onze vergelijkingscultuur. Je moet én een passie, én een toffe, goedbetaalde job én een bruisend sociaal leven hebben. Dat je ’s avonds uitgeput in je zetel ploft, is natuurlijk een pak minder fotogeniek. Deze vergelijkingscultuur wordt mee in stand gehouden door social media, maar Facebook & co. zijn niet de enige schuldigen. Nu iedereen kan studeren, wordt ons van jongs af ingelepeld dat we alle kansen moeten grijpen en vooral beter moeten doen dan de vorige generaties. Soms beseffen mensen pas op hun dertigste dat ze alleen bezig geweest zijn met wat van hen verwacht wordt in plaats van wat ze zelf willen.”

Daarnaast is er ook nog de gevreesde werk-privébalans. “Overuren maken is een must om hogerop te raken. Elk weekend moet volgepland worden met activiteiten, waarvan er mooie foto’s mét grappige doch niet te vergezochte caption op Instagram moeten verschijnen. Maar wil je die dingen ook echt doen?”

Tot slot speelt de hardnekkige mythe dat geluk maak- of meetbaar is. “Rond hun dertigste maken de meeste mensen een transitie door. Het is de leeftijd waarop je geprangd zit tussen gemaakte keuzes en onaangeroerde dromen: je kijkt zowel vooruit als achteruit. Als je dan ook nog eens geconfronteerd wordt met een nieuwe levenswending – een ontslag, een relatie die verbroken wordt … – dan brengt dat onvermijdelijk vragen met zich mee. Dat gebeurt trouwens ook als je je het buitenbeentje voelt in jouw omgeving, zoals de ‘happy singles’ die zichzelf plots omgeven zien door zwangere, verliefde of verloofde vrienden.

Sommige mensen komen op deze leeftijd tot de conclusie dat ze vastgelopen zijn, omdat ze keuzes gemaakt hebben op basis van ‘het hoort zo’ in plaats van ‘ik wil het zo’. Anderen vinden hun leven ‘best oké’, maar vragen zich tegelijk af waarom het Grote Geluksgevoel uitblijft. “Ik heb alles om gelukkig te zijn, maar toch ben ik het niet”, is een verzuchting die ik vaak hoor in mijn praktijk. Dat ‘alles’ verwijst naar objectieve maatstaven als een eigen huis, een goede job of een flinke som spaargeld. Maar wat net zo typerend is aan geluk, is dat het niet meetbaar, maakbaar of voorspelbaar is. Geluk gaat over wat jij persoonlijk leuk, interessant en belangrijk vindt, en niet over het afwerken van een checklist.”

Façades en overvolle agenda’s

“Wat me het meest opviel bij alle dertigers, was hun enorme bescheidenheid, die zelfs wat naar onzekerheid helt”, merkt Kim Muylaert op. “Zoals Danira bijvoorbeeld. Toen ik naar haar verwezenlijkingen peilde, begon ze als eerste over haar hobbelige liefdesleven. ‘Als ik om me heen kijk, krijg ik de indruk dat mijn vriendinnen toch een pak verder staan’, zuchtte ze. Terwijl, hallo, zij haar eigen talkshow heeft! Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? En Thomas Van der Plaetsen kan nog steeds niet geloven dat hij tot de wereldtop tienkamp behoort. ‘Dan is het toch erg gesteld, hè’, zei hij met een lachje. Ergens vond ik het confronterend, omdat ik het herkende. Ook ik ben altijd gefocust op wat beter kan, in plaats van gewoon trots te zijn op wat ik al bereikt heb.”

Herkenbaar, vindt psychologe Penelope Makris. “In mijn praktijk merk ik dat vragen als ‘Hoort dit wel?’ en ‘Mag ik dit wel doen?’ in vele hoofden malen. Vrouwen lijken er iets gevoeliger voor dan mannen, al wil ik niet veralgemenen. Met dank aan onze meerkeuzemaatschappij, trouwens. Je wil vrijgevochten en geëmancipeerd zijn, maar valt dat wel te verenigen met het huisje-boompje-beestjescenario waar je stiekem van droomt? Tegelijk geldt het uitspreken van twijfels voor velen nog als een teken van zwakte of falen, en leven we met de angst dat we anderen niet mogen lastigvallen met onze problemen. En dus lijkt praten geen optie. Dan maar terugvechten door onze ‘picture perfect’-façade krampachtig op te houden. Of vluchten. Sommige mensen verdwijnen zelfs fysiek: in een ander land gaan ze op zoek naar hun geluk. Zo’n lange reis kan bevrijdend werken, maar meestal is het hervonden geluk van korte duur. Mentaal vluchten kan ook. Met een overvolle agenda zorgen sommigen ervoor dat ze niet alleen hoeven te zijn met hun gedachten.”

Griekse wijsheid

Toch hoeft het niet allemaal kommer en kwel te zijn. Het woord ‘crisis’ mag dan wel een negatieve bijklank hebben, in se betekent het van oorsprong Griekse woord gewoon ‘verandering’. En dat is precies waar je bij zo’n thrisis behoefte aan hebt, legt de psychologe uit. “Negatieve gevoelens en twijfels wijzen erop dat er iets niet meer klopt: er is een onvervulde behoefte die je aandacht vraagt. Dat vergt denkwerk.”

Kim Muylaert pleit voor zelfrelativering en een goed gesprek. “De angst om verkeerde keuzes te maken is kenmerkend voor de mens, niet voor een bepaalde leeftijd. Zoals een collega van radiozender Nostalgie het treffend zei: ‘Ik ben zestig, en ik leef nog steeds op goed geluk.’ Veel hangt ook af van hoe hoog je de lat voor jezelf legt. Die ligt voor onze generatie ergens hoog in de wolken. We willen alles, en we willen het nu! We maken onszelf wijs dat we achterliggen in de race en de rest moeten bijbenen. Dat we nog voor ons dertigste onze grootste successen moeten behalen, lijkt me een stressvol, en vooral saai vooruitzicht. Wat ga je de rest van je leven dan doen? Dankzij de gestegen welvaart en de huidige medische kennis halen we makkelijk de tachtig. Zelf plan ik om minstens honderd jaar oud te worden. Nog tijd genoeg dus om te pieken! (lacht)”