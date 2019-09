De sleutel tot populair zijn op school, is je helaas écht gedragen als een ‘Mean Girl’ Redactie

22 september 2019

15u32

Bron: Daily Mail 1 Psycho Middelbare scholieren die agressief zijn als dat “nodig is” en daarna ook heel snel weer vriendelijk kunnen zijn om de plooien glad te strijken - zoals de personages in de bekende film ‘Mean Girls’ -, zijn daadwerkelijk het meest populair op school. Dat blijkt uit een onderzoek van verschillende professoren uit Florida, de VS.

Gedurende 2 jaar lang volgden de onderzoekers 560 middelbare schoolstudenten op met een gemiddelde leeftijd van 13 jaar. Aan de hand van vragenlijsten werd onder andere de sociale status, het gedrag en de populariteit van hun klasgenoten achterhaald. Daarna deelden ze de populairste studenten op in 3 verschillende groepen: prosociaal populair, agressief populair en bi-strategisch populair of machiavelliaans.

Die laatste groep bleek het meest populair bevonden te worden door de andere scholieren, en scoorde opvallend hoog op het vlak van fysieke en verbale agressie, alsook op prosociaal gedrag. Met andere woorden zijn ze zo populair omdat ze enerzijds net heel hard uit de hoek kunnen komen maar dat in evenwicht houden door ook vriendelijk te zijn wanneer dat nodig is. Ze kunnen dus anderen bijvoorbeeld pesten, maar zullen dat snel oplossen door zich daarna overdreven vriendelijk te gedragen.

“Het is opmerkelijk dat dat deze bi-strategische groep zo goed scoort op het vlak van populariteit, omdat ze heel zorgvuldig niet en dan weer wel vriendelijk uit de hoek komen om hun status en aanzien te behouden”, aldus professor Brett Laursen van de Florida Atlantic University. “Je zou verwachten dat de prosociale groep tenminste beter zou scoren, maar dat is niet het geval.”

Pesten maakt populair

Het is overigens niet de eerste keer dat uit onderzoek blijkt dat studenten die zich slecht gedragen tegenover anderen, populair zijn in de klas. Zo bleek uit een studie van de Nederlandse Radboud Universiteit in 2018 dat pestgedrag onder middelbare scholieren wordt beloond met populariteit, en een slachtoffer verdedigen juist niet.

“Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat jongeren steeds meer inzicht in de sociale relaties in hun klas krijgen naarmate zij ouder worden. Zij leren dat met name agressief gedrag, zoals pesten, ervoor kan zorgen dat zij populair worden”, zei gedragswetenschapper Loes Pouwels daar toen over. “Leerlingen praten pesten ook goed door te wijzen op negatieve eigenschappen van het slachtoffer en de pesters keuren ze minder af juist omdat die populair zijn”.