De oorzaak van je lage zelfbeeld? Zoek het niet te ver

08 augustus 2018

08u09

Veel mensen kampen met een laag zelfvertrouwen, ook al hebben ze een goede job, ondersteunende vrienden en familie. Maar wat is dan precies de oorzaak en hoe pak je dit aan?

De oorzaak van een laag zelfbeeld schuilt meestal in kleine, alledaagse dingen die we zelf niet meteen opmerken. Het goede nieuws is dat je er zelf voor kan zorgen dat je minder aan jezelf twijfelt. Volgens lifecoach Miranda Murray zijn er 5 alledaagse gewoonten die vaak in strijd komen met ons zelfvertrouwen.

1. Je hebt last van je ego

Dan hebben we het niet over het 'dikke nekken ego' waar iedereen spontaan aan denkt, maar wel over het vermoeden dat acties of gedragingen van anderen verband houden met iets dat je zélf gedaan hebt. In deze situaties neem je best een stap terug. Haal diep adem en zet je twijfels opzij. Je hoeft heus niet zo veel aandacht te besteden aan de mindset van anderen, want vaak heeft het niets te maken met jou.

2. Sociale mediaverslaving

Er is geen ontkennen aan: een filter kiezen die past bij onze foto, een mooie belichting instellen, misschien hier en daar de warmtekleur aanpassen... We doen het allemaal. En waarom? “In plaats na te denken over het ideale zelfbeeld van de vrouw, zouden we onze newsfeed beter vullen met positieve en doodnormale afbeeldingen”, aldus Murray.

Stop dus met jezelf te kwellen door te kijken naar het perfecte leventje van iemand anders (op Instagram althans) en zoek zelf uit waar jij blij van wordt. Misschien ben jij wel een crazy cat lady en maken kattenvideo’s jou gelukkig, of ben je net op reis geweest en kan je hier uren over dagdromen. Het kan allemaal!

3. Foute vrienden

Er wordt wel eens gezegd dat je de som bent van de mensen met wie je de meeste tijd doorbrengt, dus het is belangrijk dat je de juiste vrienden kiest. Nogal wiedes, maar laat je omringen door mensen die écht om je geven en die zelf door een roze bril naar het leven kijken.

4. Je laat het verleden niet los

Of het nu gaat om een ruzie, een relatie die slecht is geëindigd, een overlijden of een gemiste carrièrekans: het is een kunst om het verleden te accepteren en je te richten op de toekomst. Murray vergelijkt het met een auto. "Er is een reden waarom de voorruit zo groot is en de achterruit veel kleiner. Dankzij de achterruit kan je snel iets controleren, maar wat er zich vóór jou afspeelt, is het belangrijkste. Je moet altijd vooruit blijven kijken.”

5. Onrealistische verwachtingen

We hebben vaak onrealistisch verwachtingen en we denken vaak dat we hieraan moeten voldoen. Helaas pindakaas, maar perfectie bestaat niet. In plaats van te willen voldoen aan jouw ideale zelfbeeld, kun je beter je eigen levensdoelen oplijsten en hieraan werken.