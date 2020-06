De moeilijke spreidstand tussen gewichtsverlies en ‘body positivity’

Met bloot bovenlijf stuurde de radiopresentator de transformatie de wereld in, en qua reacties misten die paar foto's hun effect niet. "Proficiat! Beest!" Méér wou Sam De Bruyn, die op Qmusic het ochtendblok verzorgt, er zelf niet per se over kwijt. Fair enough, want doseren is in deze materie de mode. Zangeres Adele postte recent een beeld waarop ze fel vermagerd bleek, maar wijdde er nooit over uit. In eigen land hadden we actrice/presentatrice Nathalie Meskens, die in 2016 slanker en strakker werd, maar er nooit een kilokwestie aan vasthaakte, wel een gezonde aanpak. 'Plan Boost' heette het kookboek dat ze nadien uitbracht met "recepten die mijn leven veranderden". Geen dieet dus, en dat is geen toeval: het is tegenwoordig verstandiger om het over 'gezondheid' te hebben dan over gewicht. Gewicht is emotie geworden, waarbij we ook rekening moeten houden met ándermans gevoel. 'Fat shaming' loert immers om de hoek.

Die jeans uit 2016

Ter vergelijking: ooit was gewicht gewoon een cijfer. Denk aan Koen Crucke, die Vlaanderen verbaasde door van een voluptueuze mijnheer Spaghetti te downsizen naar frêlere capellini. '33 kilo later' heette zijn complexloze succesboek in 2001, geschreven "voor iedereen die kilo's kwijt wil". Het waren toen ook de hoogdagen van coach Sonja Kimpen, die haar boeken titels gaf als 'De laatste 5 kilo' en 'Minder buik, meer energie!' Je dikke pens wegwerken, dát was toen ons hoofddoel, en als een mens zich daarnaast ook beter voelde: à la bonheur. Vandaag is die verhouding omgekeerd. Kookboeken reppen amper nog over kilo's, liever pakken ze uit met woorden als 'fit' en 'puur'. 'Puur genieten', zoals bij Pascale Naessens. Of bij Sandra Bekkari: 'Nooit meer diëten!'

Dat voelt dubbel. Want ja, enerzijds is het goed dat we van de Amerikaanse crashdiëten verlost zijn, en een mens is meer dan zijn weegschaal. Maar onder ons gezegd: als we onze eetgewoonten veranderen, doen velen dat toch in de hoop dat die jeans uit 2016 weer gaat passen. Of omdat we beseffen dat we straks met ons winterlijf - dat zorgvuldig geboetseerd werd met trappist en chips - een beetje gaan misstaan tussen al die pure zomerlijven. Maar toegeven dat je niet zozeer méér energie of 'zin in het leven' wil, maar gewoon een rug met wat minder kwabben, ligt gevoeliger dan vroeger, want we hebben intussen ook de beweging van de 'body positivity'. Elk meisje dat met volle billen en een zweem cellulitis op Instagram staat en daar zelfbewust stelt dat ze voor niks of niemand zal veranderen, krijgt bewonderend gefluit: emotie, we zeiden het al. "Prachtig ben je! Laat je niet onder druk zetten om af te vallen, lieverd!" Mooi, die bevestiging, maar omgekeerd wordt het dan een beetje lastig als iemand opeens wél een stuk afvalt. Niets zeggen is raar, want afvallen vraagt om inzet en/of karakter, en dat verdient echt wel een opgestoken duim. Bovendien, alle 'body positivity' ten spijt zien sommige mensen er gewoon een stuk appetijtelijker uit wanneer ze een reep vet verliezen: onze biologie heeft ook haar rechten. Nog een factor: elke mens houdt van het vooruitzicht zichzelf te kunnen heruitvinden, 'transformeren', en laat zich graag inspireren door succesverhalen van derden.

Eerder terloops

Maar ja, daarmee zitten we dus met een probleem. Hoe combineer je de moderne tijdsgeest van 'iedereen is mooi zoals hij is, blijf jezelf!' met dat applaus voor 'wat goed dat jij zo veránderd bent'? Hoe toon je zélf je nieuwe lijn zonder het signaal te geven dat dunner béter is? Een signaal dat anno 2020 'not done' is? Hoe geef je iedereen dat felbegeerde gevoel van inclusie, terwijl je anderzijds enkelingen op het schild hijst, droog aan de haak? Moeilijk. De meesten, zeker wie in de schijnwerpers staat, lijken de kwestie op te lossen door de nadruk te leggen op hun toegenomen sportiviteit, daar kan niemand iets tégen hebben. Zo ook bij Sam De Bruyn, die zijn gewichtsverlies aankondigde in loopuitrusting. Met een emoji gaf De Bruyn mee dat hij bovendien de taartjes adieu had gezegd. "Fitter en vrolijker", klonk het, en dat er op de halve marathon een prima tijd was gelopen. Dat er ook 20 kilo weg is, werd eerder terloops gemeld. Toeteren van '33 kilo later'? Dát is iets van vroeger.