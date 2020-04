De mentale tol van corona: 1 op de 2 werkende Belgen kampt met angst en depressieve gevoelens LDC

28 april 2020

09u52 0 Psycho De coronacrisis heeft niet alleen een impact op de fysieke gezondheid, het laat zich ook voelen ‘in ons koppeke’. Dat blijkt uit een grote studie van de KU Leuven en Idewe. Bijna de helft van de werkende Belgen kampt met angst en depressieve gevoelens. Vooral alleenstaanden en samenwonenden met kinderen hebben het lastig.

Hoe voelen we ons na vier weken lockdown? De KU Leuven ging samen met Idewe - de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - op zoek naar een antwoord op die vraag. Ze voerden een vragenlijst uit bij 6.515 landgenoten. Daaruit blijkt dat bijna de helft (48 procent) meer depressieve gevoelens en angstige gedachten heeft. Ze ervaren onder meer een slaaptekort, voelen zich ongelukkig en neerslachtig, en hebben de indruk voortdurend onder druk te staan.

Het is geen verrassing dat dit probleem vooral voorvalt in de zorg- en voedingssector. Maar liefst 56 procent van de werkenden in deze twee sectoren kampt met depressieve gevoelens en angsten. “Het personeel in de zorg- en voedingssector trok al meermaals aan de alarmbel, niet alleen omwille van de hoge werkdruk en de moeilijke werkomstandigheden, maar ook omwille van de angst om zelf ziek te worden en om anderen te besmetten”, reageert professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven).

Vooral gezinnen hebben het moeilijk

“Uit dit onderzoek blijkt dat ook werkenden uit andere sectoren het niet makkelijk hebben”, zo gaat Godderis verder. “Ook zij zijn bang voor het virus en de vele onzekerheden die deze nieuwe situatie met zich meebrengt. Daarnaast wordt er massaal getelewerkt en moeten gezinnen dat ook nog weten te combineren met de opvang en begeleiding bij het schoolwerk op afstand van hun kinderen.”

Daar slaat hij de spijker op de kop: ook de gezinssituatie speelt momenteel een grote rol. Angst en depressieve gevoelens komen het vaakst voor bij alleenstaanden met kinderen (54 procent), op de voet gevolgd door samenwonenden met kinderen (49 procent) en alleenstaanden zonder kinderen (48 procent). Het best scoren dan weer de samenwonenden zonder kinderen (42 procent).

Vooral singles hebben het moeilijk met stress en eenzaamheid

Verder peilde de enqûete ook naar de impact van het isolement in de quarantaine. Niet zo’n grote verrassing: vooral singles zonder kinderen (45 procent) hebben het moeilijk met de stress en eenzaamheid als gevolg van de lockdown. Samenwonenden zonder kinderen scoren op dat vlak het best (35 procent).

Ons dagelijks functioneren lijdt eronder

Die gevoelens moeten we niet onderschatten, zo merken de KU Leuven en Idewe nog op. Voor 38 heeft de coronacrisis een negatieve weerslag op hun dagelijkse functioneren. Zij ervaren minstens 3 van de volgende 6 klachten:

1. Ik heb me (veel) minder dan gewoonlijk kunnen concentreren op mijn bezigheden.

2. Ik heb (veel) minder dan gewoonlijk plezier kunnen beleven aan mijn dagelijkse bezigheden.

3. Ik heb me alles bij elkaar (veel) minder dan gewoonlijk gelukkig gevoeld.

4. Ik heb (veel) minder dan gewoonlijk het gevoel gehad zinvol bezig te zijn.

5. Ik voelde me (veel) minder dan gewoonlijk in staat beslissingen te nemen.

6. Ik ben (veel) minder dan gewoonlijk in staat geweest mijn problemen onder ogen te zien.

