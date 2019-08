Exclusief voor abonnees De man is niet langer de slimste thuis Amerikaanse studie toont hoe genderstereotypen in driekwart eeuw veranderd zijn Femke Van Garderen

09 augustus 2019

15u02

Bron: De Morgen 0 Psycho Een ‘intelligent persoon’? Meer Amerikanen zullen tegenwoordig denken aan een vrouw dan aan een man. Het toont aan hoe stereotypen verschuiven doorheen de tijd. ‘Toch zal het nog decennia duren voor die volledig verdwenen zullen zijn.’

Bijna driekwart eeuw. Zo lang heeft het in de VS geduurd vooraleer burgers er vrouwen net zo competent als mannen zijn gaan vinden. Zo laat een recent artikel in het vakblad American Psychologist zich samenvatten. In dat artikel laat Alice Eagly, een professor in psychologie aan de Northwestern University, zien hoe de opvattingen over mannen en vrouwen doorheen de tijd veranderd zijn.

Eagly voerde een meta-analyse uit op zestien opiniepeilingen bij in totaal 30.000 Amerikanen. Zij gaven in de periode van 1946 tot 2018 aan welke karaktereigenschappen ze eerder bij mannen dan wel bij vrouwen zagen voorkomen. Competentie werd onder meer in kaart gebracht door te peilen naar het ‘intelligent’, ‘creatief’ en ‘georganiseerd’ zijn.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis