De grote levensvragen die je jezelf zou moeten stellen zodra je 25, 30, 35 of 40 wordt Nele Annemans

05 oktober 2018

11u09

Af en toe is het goed om even stil te staan bij je leven en jezelf enkele belangrijke vragen te stellen, althans volgens coach Kelsey Patel. Over je werk, je carrière, je liefde en alles anders wat bijdraagt aan je leven. Daarom hier enkele levensvragen die je jezelf het best stelt op de 4 mijlpalen in je leven: 25, 30, 35 en 40 jaar.

25 jaar

Als je 25 wordt, komen er erg veel nieuwe dingen op je pad. Waarschijnlijk woon je net alleen of ben je van plan om je eigen stekje te zoeken, moet je rondkomen met een (heel) klein budget, doe je je job misschien niet zo graag of werk je nog bij in het weekend voor wat extra centjes. Meestal heb je je droomjob immers nog niet helemaal gevonden. Vaak vergelijk je jezelf ook te veel met anderen, hun lichaam of hun leven.

De vragen die je je het best stelt:

Werk: Waarom doe ik deze job? Helpt hij me bij mijn toekomstige doelen? Als ik nu een andere job zou kunnen hebben, wat zou die dan zijn?

Relaties: Laten mijn vrienden en de mensen met wie ik tijd doorbreng (inclusief mijn partner) me beter of net slechter voelen over mezelf? Als ze me beter doen voelen, ben ik dan bereid om dat aan hen te zeggen en mijn dank te tonen voor hun liefde en steun? Als ze me doen slechter voelen, ben ik dan bereid om die vriendschappen op te geven en op zoek te gaan naar nieuwe, zodat ik me wel gewaardeerd voel?

Gezondheid: Hoe zorg ik op dit moment voor mezelf? Kan iets wat ik momenteel doe negatieve gevolgen hebben voor mijn lichaam, gezondheid of mijn levensstijl? Helpen mijn huidige keuzes, inclusief eventuele negatieve zelfkritiek, me op lange termijn, of schaden ze me eerder?

30 jaar

Waarschijnlijk doe je niet meer hetzelfde werk als in het begin van je carrière en misschien heb je zelfs al verschillende jobs achter de rug. Daarnaast is de kans groot dat je een lange relatie hebt, of er al een ervaren hebt. Misschien woon je in een nieuwe stad, reis je naar ongekende plekken, heb je een andere kijk op het leven, een nieuwe gezondheidsroutine en nieuwe familieleden of vrienden. Op je 30ste kunnen erg veel nieuwe dingen je pad kruisen.

De vragen die je je het best stelt:

Werk: Daagt mijn job mij voldoende uit? Krijg ik de vrijheid om mijn creativiteit te tonen? Ben ik nog altijd aan het groeien in mijn job?

Relaties: Als je een partner hebt: maakt niet uit waar het leven ons brengt, is dit de persoon die ik aan mijn zijde wil om successen te vieren en verliezen te verwerken? Als je geen partner hebt: wat wil ik nog voor mezelf uit het leven halen nu ik nog single ben? Als je moeder bent: neem ik voldoende de tijd om aan mijn eigen noden tegemoet te komen nu ik moeder ben geworden?

Gezondheid: Naar welke delen van mijn geest, lichaam en hart luister ik wel en naar welke niet? Waarom? Doe ik bepaalde dingen niet omdat ik vooral mijn eigen intuïtie wil volgen? Heb ik mezelf al voldoende ontdekt?

35 jaar

Waarschijnlijk zit je op deze leeftijd beter in je vel en ben je dichter bij je gewenste doel. Je besteedt veel minder tijd aan dingen of mensen die niet belangrijk zijn. Misschien veranderen er nog altijd dingen op het vlak van je job of relatie, maar je voelt je sterker dan vroeger en durft het leven na te streven dat je wil.

De vragen die je je het best stelt:

Werk: Als ik wist dat ik niet kon falen, wat zou ik dan op dit moment aan het doen zijn? Ben ik op het werk door de juiste mensen omringd? Inspireren en ondersteunen ze mij? Steun ik hen? Is er iets wat ik kan doen om mijn jongere collega's te helpen bij hun job?

Relaties: Ben ik omringd door mensen die me onvoorwaardelijk steunen, inspireren en uitdagen? Heb ik het gevoel dat ik volledig geaccepteerd word en dat in al mijn relaties (familie, vrienden, partner, collega's, kinderen ...)?

Gezondheid: Wat heeft mijn lichaam en gezondheid op dit moment nodig? Is er iets wat mijn gezondheid ten goede zou komen? Hoe goed voel ik me écht, zowel fysiek als mentaal?

40 jaar

Je leven, je gedachten en je lichaam zijn de afgelopen 15 jaar waarschijnlijk veel veranderd. En misschien heb je tram 4 nog niet bereikt, deze vragen kan je wel al in je achterhoofd houden voor dan.

De vragen die je je het best stelt:

Werk: Wat wil ik nog bijdragen aan de wereld? Waarin vind ik nu het meeste plezier en hoe kan ik nog meer van dat creëren? Is er iets dat ik echt niet leuk vind en waaraan ik nu iets kan doen?

Relaties: Hoe goed en liefdevol voelen mijn relaties op dit moment? Heb ik voldoende tijd gemaakt voor de mensen die ik het liefst zie? Wat wil ik dit jaar doen om mijn leven met de mensen rondom mij te vieren die me al jarenlang door dik en dun steunen?

Gezondheid: Besteed ik meer dan 10% van mijn salaris aan mijn gezondheid? Maak ik voldoende tijd vrij om voedzame dingen op het menu te zetten, te bewegen en mijn lichaam in het algemeen te verzorgen? Wat wil ik volgend decennium allemaal ondernemen en wat heeft mijn lichaam nodig om dat te kunnen doen?

Ongeacht of je nu 25 of 40 bent, er bestaan geen juiste of foute antwoorden op deze vragen. Ze jezelf stellen is het belangrijkste onderdeel van het proces. Laat de antwoorden er gewoon eerlijk uitkomen en laat ze je helpen te sturen voor de volgende decennia.