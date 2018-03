De echte reden waarom we zo massaal verslaafd zijn aan onze smartphone Timon Van Mechelen

14 maart 2018

17u47 1 Psycho Dat we massaal verslaafd zijn aan onze smartphone is ondertussen geweten. Gemiddeld bekijken we onze gsm 34 keer per dag, jongeren zelfs tot 70 keer. Dat die verslaving ons depressief, angstig, narcistisch, eenzaam en onzeker maakt, weten we ook al een tijdje. Een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in Frontiers in Psychology verklaart waarom we er afhankelijk van zijn.

Eén Vlaming op de acht is verslaafd aan zijn of haar smartphone. Dat cijfer komt uit de jaarlijkse Digimeter, die peilt naar het mediagebruik in Vlaanderen. 41 procent van de dertigers kan zelfs geen één dag zonder. En dat is problematisch, want verschillende onderzoeken hebben ondertussen aangetoond dat het mateloos checken van onze gsm’s behoorlijk desastreus kan zijn.

Dopamine

Maar hoe komt het eigenlijk dat we het apparaat steeds moeilijker kunnen wegleggen? Ten eerste worden smartphones in Silicon Valley opzettelijk en openlijk ontworpen om ons er zo verslaafd mogelijk aan te maken. Heel veel apps hebben namelijk geen budget om (veel) te adverteren, dus moeten gebruikers er uit zichzelf wel regelmatig naar terugkeren. Ze zorgen er daarom voor dat de apps dopamine-impulsen in onze hersenen veroorzaken die ons plezier en genot verschaffen.

Denk dus niet dat het toeval is dat gelezen WhatsApp-berichtjes twee blauwe vinkjes krijgen, dat er rood cijfertje bij een app komt te staan als iemand je een bericht stuurt of dat een ronddraaiend wieltje verschijnt als nieuwe inhoudt laadt in een app. Over alles is bijzonder goed nagedacht. Alles om je te doen verlangen naar meer en je nieuwsgierigheid aan te wakkeren.

De meldingen die op je scherm komen, zijn een andere techniek. Ze vragen je aandacht – wie weet is er écht iets belangrijks gebeurd – terwijl er meestal natuurlijk helemaal niets aan de hand is. Alles om je toch maar terug naar de app te lokken. En het werkt nog eens ook.

De échte reden

Volgens een recente studie, gepubliceerd in Frontiers in Psychology, is er nog een andere reden waarom we zo massaal verslaafd zijn aan onze smartphone. Het ligt niet alleen aan het toestel zelf, maar het zou vooral worden aangestuurd door een evolutionaire verslaving om contact te hebben met anderen, om gezien te worden en het gedrag van anderen te bestuderen.

Volgens Samuel Veissière, hoofdauteur van de studie en assistent-professor aan de universiteit van McGill, hebben mensen dat altijd al willen doen, en is onze smartphone daar nu eenmaal de makkelijkste weg voor. “We verlangen naar gemakkelijkheid en zo weinig mogelijk moeite moeten doen. En het vraagt minder energie om een berichtje te sturen dan te praten,” vertelt Veissière aan The Independent.

Dat smartphones ons asociaal zouden maken, ontkent hij stellig. “We proberen constant om ons te verbinden en vergelijken met anderen en zijn nieuwsgierig naar waar mensen rondom ons mee bezig zijn. Dat is geen slecht ding en maakt ons net niét asociaal. We zijn zo verslaafd aan onze gsm’s omdat we hypersociaal zijn.”

