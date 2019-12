De comeback van de telenovelle: waarom is dit genre zo populair bij jongeren? Liesbeth De Corte

05 december 2019

17u11 0 Psycho Een lelijke, onhandige jonge vrouw die verliefd wordt op haar baas. Meer dan tien jaar nadat de telenovelle ‘Sara’ op tv verscheen, houdt het nog steeds mensen in de ban. De grote hamvraag: waarom? “Jongeren kijken nu eenmaal graag naar genres waarin romantiek en seks aan bod komt.”

Smachtende blikken, krakkemikkige dialogen, lelijke eendjes die zich ontplooien tot mooie vlinders. Telenovelles bevatten het allemaal. En hoewel dat niet meteen een gouden recept lijkt, wordt het toch gesmaakt. Jongeren kijken massaal naar oude Vlaamse soapsprookjes via VTM GO. Meer zelfs: door het succes heeft de zender beslist om een fonkelnieuwe opvolger van ‘Sara’, ‘LouisLouise’, ‘David’ en ‘Ella’ te maken.

“Productiehuis De Mensen zal voor ons een nieuwe telenovelle ontwikkelen”, bevestigt creatief directeur Davy Parmentier. “Het scenario wordt nu geschreven en de casting is volop bezig. De opnames van de reeks zijn voorzien voor volgend voorjaar.”

Moderne sprookjes

De telenovelle - oftewel de ‘tv-roman’, zoals je ook stationsromans hebt - is dus weer het van het. Voor sommigen een grote verrassing. Voor anderen, zoals professor Sofie Van Bauwel uit van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, niet bepaald. “Het is een genre dat een breed publiek aanspreekt. Vooral jongeren en jongeren met een migratie-achtergrond. Dat is vaker bevestigd geweest door onderzoek”, vertelt ze ons.

Wat maakt ‘Sara’ en co. nu zo bijzonder? “Er is in de samenleving altijd een nood geweest aan mythes en sprookjes. En telenovelles zijn in feite niet meer dan dat: moderne sprookjes. Er hangt altijd een vleugje magisch realisme over”, meent Van Bauwel.

Bij dit soort reeksen weet je trouwens vanaf de eerste aflevering hoe het afloopt. De twee hoofdpersonages, die worden een koppel. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig.’ Elke telenovelle draait immers rond hetzelfde onderwerp: de liefde. “Jongeren kijken nu eenmaal graag naar genres waar romantiek en seks aan bod komt. Denk maar aan ‘Friends’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Dawson’s Creek’, ‘The Vampire Diaries’. Die gaan allemaal over liefde en verlangens die - wel of niet - ingevuld worden. Dit trekt hen aan omdat ze op die vlakken zelf nog zoekende zijn.”

Chokotoff en De Lijn

Wat hebben onze Vlaamse soapsprookjes wat de internationale tienerseries niet hebben? Ze zijn ontzettend herkenbaar, stelt de professor. “De Vlaamse context is nadrukkelijk aanwezig. Dat merk je aan kleine dingen. Bij ‘Sara’ speelden de makers bijvoorbeeld met bekende factoren zoals Chocotoff-snoepjes of De Lijn."

“Bovendien werkt dit genre met stereotypen en parodieën. De personages worden zodanig uitvergroot dat ze bijna uit een stripverhaal lijken te komen. Dat heeft natuurlijk een lachwekkend effect, maar maakt de verhaallijn ook duidelijker. Hierdoor zal de kijker plaatsvervangende emoties ervaren”, zo gaat Van Bauwel verder.

Als je favoriete personage afgewezen wordt door haar crush, voel je dus zelf ook hartenpijn. En bij een flater plaatsvervangende schaamte. “Het gevolg is dat veel kijkers zich gaan identificeren met personages, en uit hun situaties zullen leren.” Alle uitvergrote clichés, smachtende blikken en krakkemikkige dialogen lijken dus nog zo zeemzoeterig, er kunnen ook lessen uit getrokken worden, en dat maakt het toch niet zo onbelangrijk.