Dankzij dit boek word je een betere vakantieganger

Vakantie is voor velen een zegen, voor anderen pure ellende. Gelukkig is er nu een hoek om een betere vakantieganger te worden. "De voorpret bepaalt de beleving."

Toerisme is groter dan ooit. Hoofdsteden worden overspoeld met bezoekers van heinde en verre. De wereld kraakt en piept onder de reislust van de steeds rijkere wereldburger.

Vakantie is een recht en we vinden dat we daar ook optimaal van moeten kunnen genieten. Maar vaak is wat ontspannend is, veel stressvoller dan we willen. En tegelijkertijd trekken we met ons massatoerisme een grote wissel op steden, natuur en milieu.

Johan Idema, cultureel ondernemer, schreef daarom How to be a better tourist. Het is een boek over de geschiedenis van het toerisme, over de geneugten van vakantie, over de weldaad van vrije tijd. En het bevat 28 tips om een betere vakantieganger of toerist te zijn.

Om van zijn kennis gebruik te maken, legden we hem onze eigen vakantievalkuilen voor. Zelf gaat hij deze zomer drieënhalve week naar Brooklyn in New York, een huizenruil.

Het regelen van een vakantie is zo'n gedoe - het zoeken van betaalbare bestemmingen, goedkope vluchten, de beste plek - dat ik er bij voorbaat al chagrijnig van ben.

"Moet je dan wel weg? Soms is thuisblijven namelijk ook goed. Het regelen hoort erbij, maar dat moet je combineren met de voorpret. De voorpret bepaalt de beleving van de vakantie. Al jaren zet ik bij wijze van voorbereiding alvast spullen in een hoek van mijn huis: de zonnebrand, een boek, mijn paspoort. Dat hoort bij de voorpret."

