Daarom vinden we het erg als mensen ons ontvolgen op sociale media TVM

18 juli 2018

08u20

Bron: Tonic Vice 0 Psycho Het klinkt misschien nogal oppervlakkig als je weinig bezig bent met sociale media, maar er zijn wel degelijk heel wat mensen die het pijnlijk vinden als iemand hen ontvolgt op Instagram of Facebook. Zelfs al gaat het om verre kennissen waar ze in het dagelijkse leven amper vijf woorden mee gewisseld hebben. En dat is niet eens zo gek vertellen psychologen.

Vrienden op sociale media en volgers zijn niet zomaar iets lichtzinnig, legt Kip Williams, sociaal psycholoog aan de Wesleyan University uit aan Tonic. “Vrienden online verliezen, voelt voor velen net hetzelfde aan als hen offline verliezen. Het is een vorm van afwijzing, je voelt je erdoor buitengesloten. Het kan pijn veroorzaken en ons zelfvertrouwen een deuk geven. Bijna iedereen zal er negatieve gevoelens door ervaren, maar het hangt van persoon tot persoon af hoe ver je daar in gaat en hoe zwaar je eraan tilt,” aldus Williams.

Uit het beperkte onderzoek dat gedaan is rond de effecten van sociale media op ons mentale welzijn, blijkt dat mensen zich vooral slecht voelen als ze ontvolgd worden door vrienden waarmee ze ook heel close zijn in het echte leven. En dat is zeker het geval als de persoon in kwestie niet heeft laten weten waarom hij of zij daartoe is overgegaan. Zo’n plotse digitale verandering komt over als een passief-agressieve bedreiging of als het vermijden van een conflict. Natuurlijk niet zo heel verrassend.

Uit een kleinschalig onderzoek van de universiteit van North Carolina waarvoor 1.077 Facebookgebruikers ondervraagd werden, blijkt dat we gelukkig helemaal niet zo vaak mensen defrienden of ontvolgen die we goed kennen. We verwijderen vooral oude schoolvrienden, kennissen, vrienden van vrienden en collega’s – mensen waarmee we ook in het echte leven geen sterke band hebben. Uit die studie blijkt ook dat als we door iemand ontvolgd worden die we niet zo goed kennen, we dat een stuk minder erg vinden.

Onzekere millennials

Al beschrijft dat volgens Williams maar de gemiddelde sociale media gebruiker. Sommige mensen hechten veel meer waarde aan hun online netwerk, omdat ze er hun zelfwaarde voor een stuk aan koppelen. En dat is vooral het geval bij mensen die heel actief zijn op sociale media. Als ze persoonlijke aspecten uit hun leven online delen of veel waarde hechte aan hun online gecureerde beeld van zichzelf, kan defrienden of ontvolgen aanvoelen als een vorm van kritiek op hen als persoon.

En hoewel we deze mensen misschien nogal snel stereotyperen als van die typische onzekere millennials met een onstabiel zelfbeeld, vindt Jennifer Bevan, sociale media expert aan de Chapman University, dat ze wel degelijk redenen genoeg hebben om zich hierover slecht te voelen. Iemand ontvolgen op sociale media is volgens haar namelijk een openbaar teken van afwijzing. En zeker nu we ook mensen kunnen dempen op Instagram en Facebook (wanneer je geen posts van iemand meer ziet, maar wel nog vrienden blijft, red.) is het volgens Bevan absoluut niet onlogisch dat we dit aanvallend en negatief opnemen.

Wil je toch iemand ontvolgen, dan raden experts aan om eerst even contact te zoeken met de persoon in kwestie om uit te leggen waarom je tot die actie overgaat. Anderzijds roept Williams op om te proberen er ook niet té zwaar aan te tillen. Vriendschappen in het echte leven zijn nog altijd duizend keer belangrijker dan volgers op sociale media en het is belangrijk dat je dat blijft inzien, vindt hij.