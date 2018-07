Daarom vind jij achtbanen geweldig (of net vreselijk) LDC

Bron: Tonic 1 Psycho Voor geen geld ter wereld krijg je mij in een achtbaan. Enkele keren heb ik me al laten overhalen, door mijn enthousiaste ouders, zus of vrienden. Het gevolg? Achteraf was ik kotsmisselijk en stond ik te bibberen op mijn benen van de schrik. Wat zeg ik: doodsangst. Hoe komt het dat sommige mensen gek zijn op de rush van een rollercoaster en dit de grootste nachtmerrie is voor anderen?

Niet echt een verrassing, maar mensen die maar al te graag een bezoek brengen aan een pretpark houden ervan om risico op te zoeken. Ze zijn dol op de intense, fysieke rush die ze achteraf voelen, net zoals bij rotsklimmen of parachutespringen. Maar waar komt die rush dan vandaan? Op het eerste gezicht zou je denken dat het te maken heeft met de snelheid van het ding, maar die redenering is niet waterdicht. Vergelijk het met mensen die sneller rijden dan toegelaten is: nagenoeg iedereen doet het wel eens, niet alleen de risico-zoekers onder ons.

Eustress

Misschien heeft de aantrekkingskracht van achtbanen meer te maken met de angst op zich en alle fysieke signalen die erbij komen kijken. Denk aan je hart dat sneller gaat kloppen, je ademhaling die versnelt en de energieboost die je krijgt van de typische vecht-of-vluchtreactie.

Wetenschappers die bungeejumpers hebben onderzocht, merkten dat de mensen zich euforisch voelden na de sprong. Dat komt omdat je lichaam meer endorfines had aangemaakt. Je weet wel, het wonderlijke stofje dat je een gelukkig en uitzinnig gevoel bezorgt. Deze stof komt vrij na de vecht-of-vluchtreactie, als het gevaar geweken is, of als je met andere woorden weer met beide voeten op de grond staat. Zij het na een bungeejump of een ritje in een achtbaan.

Tegelijk maakten de bungeejumpers meer cortisol aan, het stresshormoon. De combinatie van die twee stoffen wijst erop dat bij risico-zoekers bungeejumpen (en rollercoasters) gepaard gaat met een positieve, aangename vorm van stress: eustress, oftewel een combinatie van euforie en stress.

Daarnaast speelt het gelukshormoon dopamine een rol. Volgens een studie uit 2015 zullen mensen met hogere dopamineniveaus sneller geneigd zijn om risicovol gedrag te vertonen. Een tweede onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad International Journal of Neuropsychopharmacology bevestigt deze theorie. Mensen die haloperidol innemen, een geneesmiddel dat de aanmaak van dopamine in de war brengt, zijn plots minder geneigd om zich risicovol te gedragen.

Conclusie? Zowel de chemische samenstelling van je brein als de snelheid van een rollercoaster en de fysieke reacties die je krijgt bij vecht-of-vluchtreactie bepalen of je het fijn vindt om in een karretje overkop te gaan, of net niet.