Daarom lijkt de tijd nu sneller te gaan dan in je kindertijd

06 februari 2019

Bron: NCBI, nu.nl 0 Psycho Toen je nog studeerde, leek een schooljaar eindeloos lang te duren. Nu je een jaartje ouder bent, vliegen de dagen en maanden voorbij. De feestdagen zijn nog maar net achter de rug en het is alweer bijna tijd om chocolade eieren te kopen. Hoe komt het dat de tijd steeds sneller lijkt te vliegen terwijl dat uiteraard niet écht het geval is?

Wetenschappers bogen zich al verschillende keren over het verschijnsel en ontdekten dat het meerdere oorzaken kan hebben. Zowel psychologische als fysieke. Een aantal van de meest voorkomende op een rij:

De proportietheorie

Deze theorie is gebaseerd op wiskunde: namelijk dat de gevoelsmatige duur van een jaar afhangt van de lengte ten opzichte van je totale levensduur. In mensentaal: voor een negenjarige is een jaar een negende van zijn leven, voor een vijftiger is dat amper een vijftigste. Daarom zou een jaar langer lijken te duren voor iemand die jonger is.

De gewenningshypothese

Eens we het gewoon zijn de trein te nemen naar het werk, de afwas te doen of ons ’s morgens aan te kleden, doen we al die zaken op automatische piloot. Het is een trucje van onze hersenen om energie te sparen, maar daardoor merken we wel de kleine dingen niet meer op die elke dag zo verschillend maken. Omdat onze hersenen steeds minder unieke momenten opslaan, lijkt de tijd sneller en sneller te gaan.

Voor een klein kind is daarentegen alles nieuw. De meeste dagen zijn een leerervaring; kinderen merken voortdurend nieuwe zaken op. En hoe meer aandacht aan elk moment wordt besteed, hoe trager de tijd lijkt voorbij te gaan.

Fysieke redenen

Daarnaast zijn er ook fysieke redenen waarom de perceptie van tijd verandert. Wanneer we ouder worden, vermindert ons dopaminegehalte, wat ons tijdsbesef beïnvloedt. Zelfs onze hartslag lijkt een impact te hebben. In een studie uit 2013 die verscheen in het vakblad Attention, Perception, and Psychophysics gingen wetenschappers na wat de effecten waren van een pacemaker. Tijdsbesef was daar één van.

De wetenschappers van de universiteit in het Duitse Chemnitz onderwierpen hun proefpersonen aan twee tests en registreerden daarbij hun hartslag en opgewondenheid. In een eerste proef werden beide verhoogd met spieroefeningen; in een tweede test werd de deelnemers gevraagd hun adem in te houden. Dat verhoogde wel de opwinding, maar verlaagde tegelijk hun hartslag. Uit de resultaten bleek dat vooral een verhoogde opgewondenheid tot het beter inschatten van de tijd leidde.