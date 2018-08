Daarom kun je niet slapen op het vliegtuig en wat je eraan kunt doen TVM

18 augustus 2018

Bron: Tonic Vice 1 Psycho Er zijn van die mensen die al tijdens het opstijgen liggen te slapen als een roosje. Maar heel wat anderen – mezelf inclusief - kunnen zelden of nooit een oog dichtdoen op het vliegtuig. Hoe komt dat en wat doe je eraan?

“Mensen leren om in slaap te vallen met behulp van vaste routines, dus wanneer triggers zoals hun eigen bed er niet zijn, hebben ze vaak moeite om in te slapen,” legt Benjamin Smarr, werkzaam aan de National Institutes of Health (NIH), uit aan Tonic Vice. “Anderen hebben het moeilijk om te slapen op een vliegtuig omdat ze zichzelf ervan overtuigd hebben dat ze er niet kunnen slapen of ze leggen zoveel druk op zichzelf om te slapen, waardoor ze stress krijgen en het helemaal niet meer lukt. In dat geval sluit je best je ogen voor een halfuur tot een uur, zonder te denken aan slapen. Relax gewoon even, dan lukt het wellicht beter.”

Wie schrik heeft om te vliegen, heeft het – niet zo verrassend – ook vaak moeilijk met slapen. Dat heeft te maken met de vecht-of-vluchtreactie, of vlucht-of-vechtreactie, een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. En dan zijn er natuurlijk ook nog de basis anatomische verschillen: grote mensen kunnen vaak moeilijker slapen, omdat ze het lastig(er) hebben om een comfortabele positie te vinden.

Wat kun je eraan doen?

“Vroeg opstaan en dutjes vermijden kan helpen om de nood om te slapen van je lichaam te verhogen,” vertelt Smarr. “Je pyjama en eigen kussen meenemen, kan ook helpen omdat je zo je eigen slaapomgeving thuis nabootst. Een oogmasker, oordopjes, een nekkussen, warme kleren en een dekentje zijn ook aangeraden. Uiteraard neem je beter een rechtstreekse vlucht dan een onderbroken tocht, als je wil kunnen doorslapen.”

Alcohol raadt Smarr niet aan, omdat het je misschien wel helpt om in te slapen, maar het de kwaliteit van je slaap tegelijkertijd aanzienlijk verstoort. Bovendien kan het tot slapeloosheid leiden als je eenmaal geland bent én je moet er vaker door naar de wc, niet bepaald een pretje op het vliegtuig. Slaappillen doen natuurlijk hun werk, maar gezond zijn ze niet en je wordt er doorgaans groggy en gedehydrateerd na wakker.